Главный режиссер Вахтанговского театра Юрий Бутусов признался в любви к "Пер Гюнту"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открывает в субботу новый, 99-й сезон премьерой спектакля Юрия Бутусова "Пер Гюнт" по знаменитой пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. Спектакль, созданный в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", стал первой работой Бутусова на посту главного режиссера Вахтанговского театра и, как сообщил сам постановщик, "согрет особым чувством любви".

"Я очень люблю "Пер Гюнта", мне важно его появление", - сказал журналистам перед премьерой Бутусов. По его словам, пьеса Ибсена - это великое произведение, "практически Библия". "Автор говорит обо всем, что волнует людей: о политике, о жизни, о милосердии, о любви. Пьеса очень актуальна", - считает режиссер, добавляя, что работать с таким материалом "трудно, но замечательно".

Вместе с режиссером над спектаклем работают художники Максим Обрезков и Александр Барменков, художники по свету Александр Сиваев и Александр Матвеев, балетмейстер Николай Реутов, художник-гример Ольга Калявина.

Главные роли в "Пер Гюнте" исполняют Сергей Волков, Павел Попов, Яна Соболевская, Евгения Крегжде, Юрий Цокуров, Аделина Гизатуллина. В спектакле участвуют Екатерина Жаркова, Евгения Ивашова, Бернар Кове, Ирина Смирнова, Артем Пархоменко, Сергей Батаев, Денис Бондаренко, Полина Бондарь и многие другие. В постановке занята большая группа музыкантов, звучат песни на французском, английском, немецком, русском, норвежском и лапландском языках.

Свое мнение артисты также высказали журналистам. "Мы очень счастливы, что создан такой спектакль: на четыре с лишним часа для большого количества артистов. Это очень круто", - заявили актеры.

При этом, Бутусов подчеркнул, что "спектакль еще только рождается". "Мне очень хочется, чтобы это случилось", - пожелал режиссер.

Планы 99-го сезона

На вопрос ТАСС, какая будет следующая работа Бутусова в Вахтанговском театре, он ответил философски. "Я думаю, что мой путь как главного режиссера в Театре Вахтангова еще впереди. Посмотрим, как будет", - заметил Бутусов.

В пятницу на сборе труппы художественный руководитель театра Римас Туминас объявил планы нового, 99-го сезона, в течение которого Вахтанговский театр предполагает представить спектакли в постановке самых разных режиссеров. Так, Иван Поповски обратится к "Мертвым душам" Гоголя, Николай Коляда в ноябре должен выпустить спектакль по своей пьесе "Баба Шанель".

Французский режиссер Клеман Эрвю-Леже поставит "Двойное непостоянство" по пьесе Мариво. Спектакль ожидается на Новой сцене в мае. "Режиссер Михаил Станкевич начинает работу по Бергману, "Седьмая печать", - сказал Туминас.

Арт-кафе станет сценой для детского спектакля "Сказка о попе и его работнике Балде", которую поставит Александр Коручеков. На Симоновской сцене будет представлен спектакль "Две женщины" студентов четвертого курса Щукинского училища (мастерская режиссера Владимира Иванова) - постановка, как было отмечено на сборе труппы, будет включена в репертуар театра на год.

На сцене Студия спектакль "Платонов" по произведениям Андрея Платонова выпустит в октябре режиссер Анна Горушкина.

Немецкий режиссер Йозуа Резинг представит постановку "Превращение" по Францу Кафке, а сам Римас Туминас начнет читки сценической версии романа Льва Толстого "Война и мир". "Прямо после открытия сезона начну встречаться с актерами, а с января приступим к репетициям", - заключил худрук Вахтанговского театра.