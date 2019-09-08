Премьера фильма о депортации карачаевского народа пройдет в Черкесске

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаевского народа во время Великой Отечественной войны пройдет в понедельник в Черкесске. Об этом сообщил ТАСС координатор проекта, замдиректора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой Ханафи Хасанов.

"Приговоренные к забвению" - первый фильм документального жанра с элементами реконструкции о депортации народов Северного Кавказа. "Нам важно было собрать свидетельства трагедии народа, - сказал Хасанов. - Фильм рассказывает о местах, куда были депортированы карачаевцы, об их жизни в соседстве с другими народами. Воспоминаниями о вынужденных переселенцах делятся местные жители".

О драматичных судьбах говорят в картине и сами карачаевцы, которые пережили репрессии и вернулись на родину. В фильме затронуты трагедии и других репрессированных народов - балкарцев, ингушей и чеченцев.

"В фильме использован прием реконструкции событий - мы снимали, как людей гнали по ущельям вниз, как насильно сажали в вагоны. Мы попытались передать все эти моменты максимально точно", - добавил Хасанов. По его словам, часть реконструкций снималась в ростовском музее "Российских железных дорог" (РЖД), где были найдены идентичные тем событиям вагоны.

Сыновья на войне становились героями

Отдельная часть фильма посвящена самой войне. Более 15 тыс. карачаевцев воевали на фронте в то время, как их детей, жен и дедов загоняли в вагоны для депортации. "Тысячи карачаевцев воевали в то время в рядах Советской армии, становились героями, приближали Великую Победу. Мы расскажем, например, об Османе Касаеве. Для съемок мы съездили в Республику Беларусь, посетили его могилу, школу и село, названные в его честь", - добавил Хасанов.

Съемки проходили более восьми месяцев, было отснято более 60 часов материала в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Израиле, а также на территории Карачаево-Черкесии (КЧР), Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Ставрополья и Ростова-на-Дону. Руководителями проекта являются Марат Дураев и Антон Степаненко.

Всего в съемочном процессе было задействовано более 400 человек, в том числе участники реконструкций, очевидцы тех драматических событий. Чтобы соблюсти историческую точность, к съемкам были привлечены ученые-историки из Московского государственного университета им. Ломоносова и других ведущих вузов страны, а также стран зарубежья. Премьерные показы пройдут в Черкесске, Нальчике и Москве, позднее ожидаются показы в Киргизии и Казахстане.

Формирование межкультурного диалога

Доктор экономических наук, профессор, член Общественной палаты КЧР, заместитель руководителя общественной организации "Къарачай Алан халкъ" Шагабан Тоторкулов рассказал ТАСС о социальной значимости проведения съемок.

"В КЧР очень ждут этот фильм, - сказал он. - Я был членом комиссии по реабилитации карачаевского народа, мы тогда получили бесценный исторический материал. Такой фильм важен для воспитания молодежи, сохранения памяти народа, наших исторических ценностей".

Он добавил, что картина поможет и межкультурному диалогу, проявлению интереса к истории соседних народов. "Братство и добрососедские отношения не возникают без серьезной работы, которую нужно проводить постоянно. Одним из этапов станет обсуждение фильма среди представителей всех народов республики. Мы должны сделать выводы, понять, чего остерегаться и как организовать жизнь так, чтобы подобные беды не повторились ни с одним народом", - отметил Тоторкулов.

Уроки истории

По мнению председателя Общественной палаты КЧР Веры Молдовановой, обращение к этой трагической странице истории важно не только для сохранения идентичности карачаевского народа, но и для укрепления содружества всех народов России и Кавказа.

"Всем необходимо помнить, как по возвращении после длительной ссылки карачаевцев встречали на родине представители других народов, какую жизнь они начали в содружестве, - сказала она. - Мы должны бережно обращаться к истории всех народов Карачаево-Черкесии, чтобы отдавать дань их славным традициям, брать в пример их сплоченность и стойкость к подобным испытаниям".

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.