МАМТ отправился на гастроли в Китай с "Евгением Онегиным"

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) отправился на гастроли в Китай, где на сцене Большого театра Шанхая представит оперу Чайковского "Евгений Онегин". Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Оперной труппе Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко выпала честь открыть новый сезон Большого театра Шанхая. Выступления москвичей продлятся с 11 до 14 сентября, в течение которых "Евгений Онегин" будет представлен трижды, причем с разным составом исполнителей", - сказала Горбунова.

Она отметила, что "Евгений Онегин" в нынешней версии значится в репертуаре МАМТ с 2007 года. Постановщиком спектакля выступил художественный руководитель оперной труппы театра Александр Титель, дирижером-постановщиком стал главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. "Сценическое оформление выполнил выдающийся художник Давид Боровский (1934-2006), который весь макет декораций создал еще в 2005 году, за два года до премьеры", - уточнила собеседница агентства.

Она также сообщила, что для спектакля гастроли в Шанхае будут пятыми по счету. Эту постановку МАМТ уже видели в Триесте (Италия, 2009), Амстердаме (Нидерланды, 2013), Тяньцзине (Китай, 2013) и Маскате (Оман, 2017).

Примечательным назвала пресс-атташе и тот факт, что на гастролях в Шанхае исполнителями главных партий выступят артисты, которые поют свои партии со дня премьеры. В их числе - Андрей Батуркин (Онегин), Наталья Петрожицкая (Татьяна), Лариса Андреева (Ольга).

История спектакля

Об истории спектакля "Евгений Онегин" на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко рассказал худрук оперной труппы Александр Титель.

"В России о Пушкине говорят: "Наше все", его "Евгения Онегина" называют "энциклопедией русской жизни", а лирические сцены Чайковского, созданные по этому пушкинскому роману стали самой популярной русской оперой. И для нашего театра "Онегин" тоже стал знаковым названием, своего рода "визитной карточкой", - отметил режиссер.

А началось все с премьеры, состоявшейся 22 июня 1922 года. "Это была премьера "Евгения Онегина" в постановке Константина Сергеевича Станиславского. Спектакль шел под рояль, без грима и специальных костюмов. Но он был таким живым, молодым, трепетным, честным и необыкновенно поэтичным, что стало ясно: родился не только новый спектакль, но новый театр, с новым отношением к партитуре, с новым способом существования артистов", - рассказал Титель.

По его словам, тот поистине исторический спектакль прожил на сцене Театра Станиславского и Немировича-Данченко долгие 80 лет. В нем участвовали многие выдающиеся солисты, дирижеры, музыканты. И все-таки настало время нового "Онегина".

"Начиная работу над спектаклем, мы с художником Давидом Боровским пошли в Леонтьевский переулок, в дом Станиславского, посмотрели знаменитый зал с колоннами, где родился его "Онегин", и это многое определило", - продолжил Титель. "В нашем спектакле нет ничего шумного и ничего случайного. Здесь важно взаимопроникновение лирического, пластического и символического", - пояснил он.

Премьера нового "Онегина" состоялась в 2007 году. С тех пор спектакль не сходит с афиши Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.