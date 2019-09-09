Храм XVI века на Ильинке в Москве отреставрируют

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации храма пророка Божия Илии XVI века, который находится на улице Ильинка в Москве и является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения - Церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье, расположенной на улице Ильинка в Москве. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что первый раз документация рассматривалась в ведомстве в мае, тогда она получила отрицательное заключение.

Утвержденный проект предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания, а также приспособление под проведение церковных служб. В подвале планируется разместить нижний храм и его притвор, алтарь, крестильню и археологическую зону, на первом этаже расположится холл и церковная лавка, на втором - кладовая церковной утвари и инвентаря, на третьем - верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, на четвертом - административные помещения, кладовые и библиотека.

Также во время работ планируется установить перегородки, внутренние лестницы, хоры, возвести Поклонный Крест у восточного фасада здания, благоустроить прилегающую территорию. Реконструкцию предполагается финансировать за счет бюджета города.

В сообщении отмечается, что храм является одним из старейших в Москве, именно он дал название улице Ильинка. В течение столетий здание трансформировалось вместе с окружающим его городом, в XIX веке оно оказалось встроенным в комплекс Теплых торговых рядов.