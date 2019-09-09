Российско-британский оркестр Бриттена-Шостаковича дал первое выступление

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Дебютный концерт российско-британского фестивального оркестра, названного в честь композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича, состоялся в понедельник в Сочи. На сцене Парка науки и искусств "Сириус" коллективом дирижировал его сооснователь, британец Ян Латам-Кениг, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотели бы создать здесь что-то абсолютно уникальное", - подчеркнул на встрече с журналистами перед концертом посол Великобритании в России Лори Бристоу, напомнив, что создание оркестра приурочено к Перекрестному году музыки двух стран.

Показать мир без границ

Создателей оркестра вдохновила дружба композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича. В состав оркестра были отобраны 86 воспитанников ведущих консерваторий Великобритании и России в возрасте от 18 до 28 лет. За неделю до первого совместного выступления они собрались в Сочи.

"Я вижу именно то, чего ждал, - сказал журналистам по итогам репетиций Латам-Кениг. - Обычно российские музыканты этого возраста очень хорошо владеют техникой, но им не хватает дисциплинированной работы в оркестре. В Великобритании практически полностью противоположная ситуация: сделан акцент на игру в оркестре, работу в команде, а не на то, чтобы оттачивать свои сольные навыки".

По словам маэстро, есть также различие в направлении подготовки музыкантов: в Великобритании сильны духовые традиции, тогда как в России много хороших исполнителей на струнных. "Поэтому вы увидите, что в составе оркестра много российских скрипачей и больше британцев на духовых. Мы старались соединить лучшее из обеих традиций", - пояснил он.

Латам-Кениг рассказал, что в первый год своего существования оркестр Бриттена-Шостаковича будет исполнять исключительно музыку британских и российских композиторов. Так, для дебюта были выбраны "Фантазия на тему Томаса Таллиса" Ральфа Воана-Уильямса, "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова, "Русский танец" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Четыре морские интерлюдии" из оперы "Питер Граймс" Бриттена и Сюита для эстрадного оркестра Шостаковича.

Публика по-домашнему тепло приняла музыкантов из разных уголков России и Великобритании. Художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай, посетивший концерт, заметил, что на сцене нет различия по национальностям. "Для "Сириуса" важно принимать такие проекты в сфере культуры, которые показывают молодым людям мир без границ. Вы не увидите на сцене ни русских, ни британцев - это люди, музицирующие вместе", - сказал он журналистам.

"Для нас очень важны поддержка и энтузиазм, которые встречал проект на самом высоком уровне - в правительствах обеих стран. И проект был бы невозможен без финансовой поддержки российской компании "Роснефть" и британской BP, мы очень благодарны им", - подчеркнул председатель консультативного совета Российско-британской торговой палаты, председатель оркестра Чарльз Хендри.

Масштабные гастроли

Концертами в Сочи 9 и 10 сентября оркестр Бриттена-Шостаковича открывает свои первые гастроли. Коллектив выступит в Большом зале Московской консерватории им. Чайковского (12 и 14 сентября) и в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича (15 сентября). Затем музыканты отправятся в тур по британским городам, включающий Бирмингем, Ноттингем, Лидс, Манчестер, Эдинбург, Бейзингсток и Лондон.