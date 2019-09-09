Кончаловский поставит спектакль "Амадей" на сцене Театра им. Моссовета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловской поставит спектакль "Амадей" на сцене Театра имени Моссовета. Также в новом, 97-м по счету, сезоне зрителей ждут постановки "Ричард III", "Ялта" и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Откроется сезон во вторник спектаклями "Римская комедия (Дион)" Леонида Зорина в постановке Павла Хомского на Основной сцене и "Не все коту масленица" Островского на сцене "Под крышей" в постановке Виктора Шамирова.

"В ближайших планах театра - "Амадей" Питера Шеффера в постановке Андрея Кончаловского. Юрий Еремин и Алла Сигалова начнут совместную работу над спектаклем "Ялта" по рассказам Чехова, которым продолжат давнюю моссоветовскую традицию "Театра в фойе", - рассказали в пресс-службе.

В августе в театре начались репетиции спектакля "Ричард III" Шекспира в постановке Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли. В спектакле также заняты Сергей Виноградов, Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Юлия Хлынина, Виталий Кищенко и другие. Эта постановка должна стать первой премьерой сезона.

В рамках мероприятий Года театра на его сцене состоятся творческие вечера народных артистов России Валентины Талызиной и Александра Филиппенко. Также в новом сезоне запланированы постановка Рустама Хамдамова "Бульвар Сансет" с Ниной Дробышевой в главной роли и другие проекты.

О театре

Один из старейших театров Москвы, Государственный академический театр имени Моссовета был создан в 1923 году литератором и режиссером Сергеем Прокофьевым как театр Московского губернского совета профсоюзов. Сегодня на двух сценах театра (Основной - 894 места и сценой "Под крышей" - 120 мест) идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, поставленные режиссерами разных творческих школ и направлений. В репертуаре театра десятки постановок, представляющих широкий спектр жанров и эстетических тенденций.

На его сцене играют Ольга Остроумова, Виктор Сухоруков, Александр Домогаров, Нина Дробышева, Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Павел Деревянко и другие популярные артисты.