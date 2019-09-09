Выставка "Рерихи и Кавказ" открылась в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Открытие выставки "Рерихи и Кавказ" состоялось в понедельник в Дербентском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, сообщается на сайте музея.

"9 сентября в выставочном зале музейного комплекса "Дом Петра I в Дербенте" Дербентского музея-заповедника состоялось открытие выставки "Рерихи и Кавказ", подготовленной государственным музеем - институтом семьи Рерихов в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Координационным центром знамени мира "Юг России" Международного комитета Знамени Мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставку, посвященную 105-летию посещения Николаем Рерихом Кавказа и в целом его творчеству, сопровождали координаторы Координационного центра Знамени Мира "Юг России" Ирина Куцеволова, Ольга Олару и Ирина Головань.

Они рассказали об истории создания выставочного проекта "Рерихи и Кавказ" и отметили, что "это большое событие, что выставка открывается именно в Дербенте, в одном из интереснейших городов юга России, прославившегося богатой историей и таким количеством историко-архитектурных памятников".

"Экспозиция выставки знакомит с полотнами Николая Рериха, в которых нашли отражение образы Кавказа и Юга России, с книгами, периодическими изданиями и факсимильными копиями документов, свидетельствующими о пребывании семьи Рерихов на Кавказе, о судьбе Пакта Рериха и Знамени Мира", - сообщается в тексте.

"Мы рады таким познавательным выставкам, которые призваны развивать и воспитывать нашу молодежь средствами искусства, ценим их эстетическое и нравственное значение. Я уверена, что эта выставка найдет своих ценителей, почитателей", - приводятся на сайте слова заведующей комплексом "Дом Петра I в Дербенте" Мины Абдуллаевой.

О Николае Рерихе

Николай Рерих - русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории".

Летом 1913 года Николай Рерих впервые посетил Кавказ, где побывал не только в Кавказских Минеральных Водах, но и в других местах региона.

Также он автор идеи и инициатор принятия международного соглашения по охране памятников культуры (так называемый "Пакт Рериха", подписан рядом стран в 1930-1940-х годы). В 1920-е годы, уехав в США, Рерих основал вместе с женой "Общество Агни-Йоги" для распространения своего религиозно-философского учения Живая Этика (Агни-Йога). Младший сын Святослав также прославился как художник и общественный деятель.