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В Министерстве культуры до конца года появится департамент театров

В ближайшее время ведомство объявит открытый конкурс на должность руководителя департамента

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В структуре Министерства культуры РФ будет сформирован Департамент театров до конца 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минкультуры со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского.

"Правительство уделяет большое внимание развитию театральной сферы. Успешно реализуются программы поддержки театров - "Театр детям", "Театры малых городов", "Большие гастроли", Год театра. С аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта "Культура". Отрасль показывает устойчивую динамику роста. Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании Департамента театров", - передает пресс-служба слова Мединского.

В министерстве уточнили, что функционировать новый департамент начнет до конца 2019 года. "В ближайшее время Министерством культуры будет объявлен открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя департамента", - отметили в пресс-службе.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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