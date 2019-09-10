"Юнону и Авось" покажут в сопровождении симфонического оркестра в "Крокус Сити Холле"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Фильм-спектакль "Юнона и Авось" с "золотым" актерским составом и Николаем Караченцовым (1944 - 2018) в главной роли, покажут в сопровождении симфонического оркестра и рок-группы 27 октября "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе организатора, компании Ildar Bakeev Entertainment.

"Этой осенью в день рождения легендарного российского актера Николая Караченцова москвичи и гости столицы получат возможность вновь увидеть его в бессмертном образе графа Резанова и почувствовать себя на том самом оригинальном спектакле, ставшем культовым для миллионов зрителей в России и по всему миру. Запись одной из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова и режиссера Марка Захарова "Юнона и Авось" (2004) будет показана в популярном формате "симфонического киноконцерта", - рассказали организаторы, добавив, что автор музыки и режиссер станут специальными гостями вечера.

Музыку Рыбникова исполнят 60 музыкантов под управлением Феликса Арановского.

Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком"). Непреходящий успех спектаклю обеспечили поэзия Андрея Вознесенского, музыка Алексея Рыбникова, декорации Олега Шейнциса, хореография Владимира Васильева и режиссура Марка Захарова. За 38 лет существования постановки над ней работали более 300 артистов, членов постановочной группы, технического и административного персонала.

Эталонным исполнителем главной роли - русского путешественника Николая Петровича Резанова - признан Николай Караченцов. В версии, которая будет показана в киноконцерте, роль его возлюбленной, дочери губернатора Калифорнии Кончиты исполняет Анна Большова.