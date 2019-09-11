Стало известно, как будет выглядеть подружка Лунтика

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новый персонаж мультсериала "Лунтик и его друзья" - подружка главного героя Луна - будет похожа на Лунтика, но будет желтого цвета. Утвержденное изображение персонажа оказалось в распоряжении ТАСС, благодаря пресс-службе студии анимационного кино "Мельница".

"Луна - именно так, с ударением на первый слог, будут звать нового персонажа во вселенной мультфильма "Лунтик и его друзья". У нее также будет четыре уха, она точно так же упадет с Луны и точно так же перевернет жизнь окрестностей пруда. Но если первый лунный гость влюбил в себя зрителей своей наивностью и способностью всем все прощать, то у Луны другое амплуа. По задумке авторов и сценаристов, ей суждено взбудоражить чрезмерно спокойную жизнь поляны, привнести в сериал драйв, энергию и немного шалости. Недаром на этапе разработки персонажа одним из вариантов имени было "Шалуня", - рассказали в пресс-службе.

Представитель пресс-службы студии также подчеркнул, что на сегодняшний день у "Мельницы" уже готовы первые 10 серий нового сезона, премьера которого намечена на январь 2020 года.

"Лунтик и его друзья" - это сериал для детей младшего дошкольного возраста, впервые вышедший в эфир в 2006 году. Главный герой - маленькое пушистое существо по имени Лунтик. Действие происходит в травяных зарослях около пруда и близлежащих окрестностях.