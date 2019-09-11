Чечня планирует сотрудничать с Болгарией в сфере туризма

БУРГАС /Болгария/, 11 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика планирует развивать сотрудничество с Болгарией в сфере туризма, в том числе по продвижению туристического потенциала, сообщил ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев на фестивале "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Уверен, что и болгарской стороне, и нам есть что показать, чему поучиться друг у друга. В сфере туризма мы <…> можем дополнять друг друга. Те туристические потоки, которые бывают в Болгарии, при наличии такого сотрудничества могли бы знакомиться с турпотенциалом России и Северного Кавказа, и наоборот, те туристы, которые приезжают на Северный Кавказ, могли бы ознакомиться с турпотенциалом Болгарии", - сказал Байтазиев.

Он уточнил, что в последние годы Чечня активно сотрудничает с целым рядом европейских стран. "Мы открыли туристско-информационные центры в Германии, Эстонии и Франции", - добавил министр.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит в городе Бургасе с 10 по 16 сентября, его цель - презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. В рамках фестиваля состоятся российско-болгарский туристский инвестиционный форум, бизнес-сессии, выступления творческих коллективов из регионов Северного Кавказа. Мероприятия будут проходить в Бургасе, Варне и Несебре, в них принимают участие более 200 человек. В фестивале принимают участие делегации всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.