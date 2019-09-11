Фонд социально-культурных инициатив собрал художников на пленэре в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Молодые художники - участники проекта "Творческие школы "Мастерские искусств", организованного Фондом социально-культурных инициатив совместно с Министерством культуры РФ, впервые приехали в Великий Новгород на пленэр, сообщила журналистам в новгородском музее в среду специалист Фонда по российским проектам в области культуры Мария Горошко.

"Мы работаем с художниками, организуем пленэры. Проект называется "Творческие школы "Мастерские искусств". Мы собираем молодых талантливых художников и везем их по прекрасным городам нашей страны, и в этом году Великий Новгород. И мы здесь с проектом впервые", - сказала Горошко.

Она добавила, что Фонд социально-культурных инициатив совместно с Министерством культуры РФ создал этот проект восемь лет назад. Цель - выявить и поддержать одаренных молодых художников, раскрыть их потенциал, приобщить к культурному наследию России.

Участниками проекта стали студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. В Великом Новгороде они посещают экскурсии, делают наброски картин, участвуют в мастер-классах.

"Может быть, было бы интересно через год устроить выставку и посмотреть, что они сделали, какие картины создали", - добавила Горошко.

Фонд социально-культурных инициатив основан в 2008 году, его президентом является Светлана Медведева. Целью фонда, согласно информации, опубликованной на сайте фонда, обозначена поддержка государственных и общественных инициатив и проектов, нацеленных на культурное развитие и социальное благополучия России.