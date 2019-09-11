Оркестр петербургской филармонии открыл гастроли по Европе концертом в Вероне

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Академический симфонический оркестр петербургской филармонии открыл в среду европейские гастроли выступлением в Вероне. Заслуженный коллектив России под управлением австрийского дирижера Иона Марина представил итальянской публике сочинения Чайковского и Дворжака, сообщили журналистам в пресс-службе Санкт-Петербургской филармонии.

"Заслуженный коллектив России под управлением Иона Марина и солист Олли Мустонен (фортепиано) выступили на фестивале, организованном Академией Филармонии Вероны. Музыканты исполнили Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и Симфонию №9 "Из Нового Света" Антонина Дворжака", - рассказали в пресс-службе.

Гастрольный тур оркестр продолжит концертной программой в рамках фестиваля в Мерано, в числе участников которого также - Лондонский симфонический оркестр и Саймон Рэттл, оркестр The English Concert под управлением Тревора Пиннока. Затем коллектив примет участие в фестивале MITO SettembreMusica в Милане и Турине, где в его исполнении прозвучат произведения Джеймса Макмиллана и Густава Малера. В швейцарском Лугано музыканты исполнят сочинения Малера и Людвига ван Бетховена.

Из Швейцарии петербургский оркестр отправится в Бухарест, где выступит на одном из крупнейших восточно-европейских фестивалей - Международном фестивале имени Джордже Энеску. В первый вечер дирижировать коллективом будет Василий Синайский. В рамках второго - музыканты будут выступать совместно с Академическим хором Румынского радио - с румыно-американским дирижером Кристианом Бадеа за пультом. В бухарестскую программу тура вошли произведения Бетховена, Малера, Энеску и Дмитрия Шостаковича.

Париж и возвращение в Петербург

Кульминацией гастрольного тура станут выступления 20 и 21 сентября в Париже, на сцене парижского Театра Елисейских полей. "Заслуженный коллектив России всецело принадлежит к узкому кругу лучших симфонических оркестров мира. По моему мнению, он стал одним из лучших послов русской культуры за рубежом благодаря многочисленным турне как в Европе, так в Соединенных Штатах и в Азии", - привели в пресс-службе филармонии слова генерального директора Театра Елисейских полей Мишеля Франка.

В Париже филармонический оркестр под управлением маэстро Юрия Темирканова исполнит Девятую симфонию Дворжака и Вторую симфонию Рахманинова, а также Концерт для фортепиано с оркестром Шумана (солистка - Беатриче Рана) и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Брамса (солист - Борис Березовский).

25 сентября Заслуженный коллектив России под управлением Юрия Темирканова откроет концертный сезон в Петербургской филармонии. В день рождения композитора Дмитрия Шостаковича, чье имя носит филармония, прозвучат его Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Первая симфония Малера. Солистом в программе выступит Денис Мацуев.