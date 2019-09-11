Московский театр мюзикла представит новую цирковую драму "Пари над бездной"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла в четверг откроет свой девятый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной". Постановка продолжает курс труппы на работу в жанре цирковой драмы, сообщил ТАСС художественный руководитель театра, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Московский театр мюзикла на протяжении последних лет работает в направлении искусства, которое мы сами называем "циркодрамой". Это человеческие истории, которые мы рассказываем языком современной хореографии и современного цирка. Мы откроем сезон нашей новой работой в этом направлении "Пари над бездной", - сообщил Швыдкой.

Спектакль расскажет о любви и поисках счастья, которое, на самом деле, находится совсем рядом с героями. "Может быть, это звучит банально, но, думаю, языком цирка об этом еще никто не рассказывал. Мы стараемся сказать зрителям, что нужно воспарить над буднями жизни и понять, что не надо бегать за счастьем, если оно находится рядом", - сказал худрук театра.

Артисты будут парить над сценой в прямом смысле слова, передвигаясь по сложной конструкции из тонких металлических трубок. "Спектакль очень сложный, хотя из зрительного зала может показаться, что ходить по тончайшим трубкам - это простое, житейское занятие. Артисты так овладели этим мастерством, что через 15 минут ты забываешь, что с этих труб можно сорваться", - сказал Швыдкой, уточнив, что все трюки выполняются без страховки.

Над спектаклем работала международная группа постановщиков. Хореографом выступил один из самых ярких балетмейстеров новой волны Александр Абдукаримов, а художником по свету стал постоянный соавтор знаменитого продюсера Петера Штайна Иоахим Барт из Германии. Музыку к спектаклю написал представитель неоклассического направления в академической музыке Миша Мищенко.

Премьерная серия продлится до 29 сентября, после чего спектакль отправится в европейское турне.