Представители ведущих в мире производителей киноконтента соберутся на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Форум Международной ассоциации кинокомиссий - Синепозиум, который Россия примет впервые в своей истории, соберет на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента. Стартующее событие позволит открыть РФ как съемочную локацию для иностранных кино- и телекомпаний, рассказал ТАСС генеральный директор АНО "Русский офис кинокомиссий" (соорганизатор Синепозиума в Петербурге) Валерий Купеев.

"Синепозиум впервые объединяет на одной площадке в России самые топовые студии. Он призван открыть Россию для иностранных кино- и телекомпаний как съемочную локацию. Никогда ранее HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse и многие другие продюсеры из разных частей света не собирались в России все вместе в одной точке. Поэтому для нас Синепозиум - это большой шаг вперед в плане продвижения "мягкой силы", продвижения России за рубежом", - сказал Купеев.

Спикерами форума станут продюсеры таких кинохитов, как "Безумный Макс: Дорога перемен", "Планета обезьян", "Ангелы и демоны", "Звездные войны" и другие авторитетные представители киноотрасли из разных стран. Также ожидается, что на Синепозиуме выступят руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и генеральный секретарь Всемирной туристкой организации ООН Зураб Пололикашвили. Развитие в России туризма, связанного с кинематографией, станет одной из основных тем экспертного обсуждения, отмечал ранее председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Вместе с тем, Купеев отметил, что Синепозиум будет носить и обучающий характер для зарождающихся в России кинокомиссий, то есть некоммерческих организаций, которые поддерживают работу различных медиагрупп для съемок в соответствующих регионах и предоставляют консультационное сопровождение для комфортного производства. "Это движение, которое только набирает обороты. Очень много энтузиазма в разных регионах по всей России, но пока есть нехватка знаний - и лучшего источника знаний по кинокомиссиям в мире, чем Синепозиум, не существует", - сказал собеседник агентства.

Право провести Синепозиум Петербург завоевал в 2018 году, мероприятие пройдет в городе с 13 по 16 сентября. В предыдущие годы мероприятие проходило в Инчхоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Барселоне, Веллингтоне и других городах мира.

Международная ассоциация кинокомиссий - официальная профессиональная организация, в которую входит более 300 кинокомиссий в 45 странах. На проходящем ежегодно Синепозиуме обсуждают вопросы производства киноконтента, развития креативных индустрий, деятельности кинокомиссий, а также новых форм взаимодействия с аудиторией.