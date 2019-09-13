Нетребко и другие друзья Хворостовского продолжат серию его благотворительных концертов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова 21 октября дадут благотворительный концерт в Московской консерватории в продолжении серии "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов.

"Все собранные деньги решено перевести на лечение и поддержку онкобольных детей", - сообщили организаторы.

Они напомнили, что первый концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", организованный самим певцом, состоялся 4 октября 2014 года в Государственном Кремлевском дворце. Акция также прошла в Уфе (2015 год) и в Большом театре (2016), в ней приняли участие Ильдар Абдразаков, Динара Алиева и Стивен Костелло. В 2018 году на родине Хворостовского, в Красноярске, прошел очередной концерт, который посвятили памяти известного певца. "Благодаря этому благотворительному проекту на лечение подопечных "Русфонда" было перечислено в общей сложности более 50,9 млн рублей, помощь получили 120 тяжелобольных детей из разных регионов России", - подчеркнули устроители.

В Московской консерватории прозвучат известные оперные арии из сочинений европейских и отечественных композиторов под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев.

Организаторами вечера выступают Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского и международное концертное агентство "Moscow Nights/Подмосковные вечера".

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Баритон выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и на других самых престижных площадках, исполнял партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Его имя носят Институт искусств и театр оперы и балета в Красноярске, где певец начинал свой творческий путь.