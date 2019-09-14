Путин: форум "Золотой Витязь" запомнится позитивной и вдохновляющей атмосферой

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"За минувшее время ваш форум завоевал высокий авторитет, стал востребованной площадкой для содержательного, профессионального диалога представителей самых разных сфер творчества, обмена интересными идеями, замыслами, мнениями. И конечно, благодаря своей насыщенной, многогранной программе он привлекает большое количество гостей, обогащает палитру общественной и культурной жизни страны", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что мероприятия форума пройдут достойно, внесут вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества, послужат воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к народным традициям, "надолго запомнятся своей позитивной, вдохновляющей атмосферой".

В рамках Х Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" с 14 сентября по 31 октября в Севастополе, Суздале и Москве пройдет форум изобразительных искусств. А с сентября по декабрь в регионах России пройдет музыкальный форум "Золотой Витязь". Юбилейным также станет проведение Х литературного форума "Золотой Витязь", который в этом году состоится (15-18 октября) в Пятигорске.

Международный форум "Золотой Витязь" объединяет представителей многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошли более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический форумы и форум русских боевых искусств.