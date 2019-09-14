Оркестр Владимира Спивакова открыл филармонический сезон в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Выступление национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова открыло в субботу новый сезон в Оренбургской областной филармонии. Музыканты исполнили произведения Моцарта и Мендельсона, солировала молодая скрипачка из Испании Мария Дуэньяс, передает корреспондент ТАСС.

Спиваков открывает филармонический сезон в Оренбурге в шестой раз за последние девять лет. Зал встретил маэстро овациями. Теплым прием показался и 16-летней солистке, которая в беседе с журналистами отметила, что в Оренбурге публика особенно радушно принимает музыкантов. Дуэньяс призналась, что с раннего детства восхищается творчеством и дирижерской манерой Спивакова и очень признательна ему за возможность находиться на одной сцене.

Музыканты выступили для зрителей зала филармонии, а уже в воскресенье сыграют для аудитории около 3000 человек. Концерт с участием победителя международного конкурса Eurovision Young Musicians 2018 Ивана Бессонова и Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова будет транслироваться в виртуальных залах 17 центров культуры по всей Оренбургской области. Это стало возможно благодаря региональной составляющей нацпроекта "Культура" - проекта "Цифровая культура".

По словам и.о. министра культуры и внешних связей области Евгении Шевченко, концерт звезд мирового уровня - это определенный кредит доверия филармонии региона и культуре Оренбуржья в целом. Она также рассказала журналистам, что предстоящий сезон будет насыщенным.

"Нас ждет джаз-фестиваль, у которого замечательные гости, очередной фестиваль Мстислава Ростроповича - будет и опера "Кармен", и "сладковский" оркестр (Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением главного дирижера Александра Сладковского). Запланировал свои сезоны Денис Мацуев, который приедет в Оренбург с созданным по поручению президента России Владимира Путина молодежным симфоническим оркестром. Оренбургская филармония даст 25 концертов в рамках абонемента", - рассказала Шевченко.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).