Умер артист "Ленкома" Юрий Колычев

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, старейший артист "Ленкома" Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"Сегодня не стало Юрия Осиповича Колычева - народного артиста РСФСР, старейшего артиста "Ленкома". Ему было 90 лет. Юрий Осипович служил в нашем театре более 60 лет", - сказали в пресс-службе и добавили, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Колычев родился 15 декабря 1928 года в Москве. В 1950, окончив ВТУ (институт) им. Щепкина, был принят в Малый театр, где за шесть лет работы сыграл ряд ярких ролей: Незнамов в "Без вины виноватых", Марк в "Дороге свободы", Бен в "Шакалах" и другие. В 1957 году Колычев был приглашен в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком") и сразу стал одним из ведущих артистов труппы.

Играл в спектаклях Анатолия Эфроса - "В день свадьбы", "104 страницы про любовь", "Судебная хроника", "Мольер", затем - в постановках Марка Захарова: "Тиль", "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Ясновидящий", "Революционный этюд", "Три девушки в голубом", "Диктатура совести", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Вишнёвый сад".