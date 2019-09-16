{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер артист "Ленкома" Юрий Колычев

Ему было 90 лет
Юрий Колычев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Юрий Колычев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, старейший артист "Ленкома" Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

На эту тему
Биография народного артиста РСФСР Юрия Колычева

"Сегодня не стало Юрия Осиповича Колычева - народного артиста РСФСР, старейшего артиста "Ленкома". Ему было 90 лет. Юрий Осипович служил в нашем театре более 60 лет", - сказали в пресс-службе и добавили, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Колычев родился 15 декабря 1928 года в Москве. В 1950, окончив ВТУ (институт) им. Щепкина, был принят в Малый театр, где за шесть лет работы сыграл ряд ярких ролей: Незнамов в "Без вины виноватых", Марк в "Дороге свободы", Бен в "Шакалах" и другие. В 1957 году Колычев был приглашен в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком") и сразу стал одним из ведущих артистов труппы.

Играл в спектаклях Анатолия Эфроса - "В день свадьбы", "104 страницы про любовь", "Судебная хроника", "Мольер", затем - в постановках Марка Захарова: "Тиль", "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Ясновидящий", "Революционный этюд", "Три девушки в голубом", "Диктатура совести", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Вишнёвый сад".

Теги
РоссияЗахаров, Марк Анатольевич
Северный Кавказ
Проект развития современных танцевальных направлений из КБР поддержан на Тавриде
Вадим Коцев получил грант в размере 200 тыс. рублей
Читать полностью