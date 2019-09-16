Пласидо Доминго выступит с Юрием Башметом в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет станет специальным гостем концерта испанского тенора Пласидо Доминго в Москве 17 октября. Исполнитель посетит Россию вместе с сыном, певцом Пласидо Доминго-младшим, сообщила в понедельник пресс-служба организатора вечера, компании Moscow Show.

"17 октября 2019 года на сцене "Крокус Сити Холла" выступит легенда оперной сцены, испанский певец Пласидо Доминго. Специальные гости - Юрий Башмет и Пласидо Доминго-младший, дирижер - Юджин Кон", - сообщили организаторы.

В программу вечера войдут композиции различных жанров, в которых Доминго приходилось петь за шестидесятилетнюю карьеру. "Так, прозвучат оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и жемчужины испанского лирико-драматического жанра "сарсуэла", в котором пели и родители Пласидо", - отметили в концертном агентстве.

Репертуар 78-летнего Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец выступал в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий Grammy, и сыграл в нескольких оперных фильмах и снялся в полусотне музыкальных клипов.

Минувшим летом Доминго оказался в центре скандала. В августе Associated Press (AP) сообщило, что девять женщин обвинили певца в сексуальных домогательствах, в сентябре еще 11 выдвинули обвинения против тенора. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов. Сам Доминго подчеркивает, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Его представитель Нэнси Зельцер заявила, что его окружение решительно отвергает ложную картину, которую AP пытается представить о певце.

Свою поддержку испанскому тенору выразили исполнители и театральные площадки из разных уголков планеты, в том числе Королевский театр Мадрида и Венская государственная опера. Оперный театр Лос-Анджелеса, который он возглавляет, для проверки обоснованности обвинений в адрес знаменитого тенора нанял специального юриста Дебру Вонг Янг. Вместе с тем, есть и такие, кто высказывается против знаменитого певца и вносит коррективы в ранее анонсированные концертные программы, как это сделали американский Оперный театр Далласа (штат Техас), Оперный театр в Сан-Франциско (штат Калифорния), Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания).