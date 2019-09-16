Зарубежным компаниям могут начать возмещать до 40% средств на съемки фильмов в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Иностранные компании смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России - так называемые рибейты. Соответствующий законопроект будет внесен в ближайшее время Министерством культуры РФ и Министерством экономического развития РФ.

"Мы подготовили такое постановление в правительство, которое вводит новую меру поддержки. Порог компенсации фактических понесенных затрат [зарубежными кинокомпаниями] установлен от 30 до 40%. 40% - это максимум, который можно получить, он обусловлен дополнительными баллами", - сообщил в понедельник на сессии, прошедшей в рамках Форума Международной ассоциации кинокомиссий (Синепозиума) и Санкт-Петербургского международного контент-форума "КиноЭкспо", замминистра Минэкономразвития Тимур Максимов.

Оператором проекта выступает Российский экспортный центр (РЭЦ). Как пояснила ТАСС руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко, программа призвана способствовать экономическому развитию страны. "Мы заинтересованы в том, чтобы создавались рабочие места, творческая инфраструктура и проекты привлекались и приводились из-за рубежа, чтобы наши компании повышали свой профессиональный опыт, работая с международными заказчиками <...> Также будет развитие смежных отраслей, так как при создании кинопроектов будут использоваться услуги различных организаций: кейтеринг, гостиницы", - сказала она ТАСС.

Так, чтобы организация получила компенсацию 40% расходов, она должна положительно влиять на экономику. Например, при съемках художественного полнометражного фильма съемочная группа должна состоять не менее, чем на 80% из резидентов РФ, либо объем средств, потраченных на территории России не должен быть меньше 75 млн рублей, либо на территории РФ запланировано не менее 19 съемочных дней.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что в рамках законопроекта речь идет о федеральном рибейте, который послужит дополнением к рибейтам региональным там, где они функционируют. Согласно проекту, создатели полнометражного художественного фильма с хронометражем не менее 52 минут могут рассчитывать на компенсацию при расходовании на территории РФ не менее 15 млн рублей, создатели анимационного фильма такой же протяженности - при расходовании не менее 5 млн рублей. Также в программе рибейтов смогут принять участие создатели художественного сериала, минимальная сумма расходов на территории России которых составит не менее 15 млн рублей.

"Мы сознательно устанавливаем достаточно низкий порог для входа, то есть даже та кинокомпания, которая захочет снять документальный или анимационный фильм с относительно небольшим бюджетом, сможет приехать сюда и получить поддержку и возмещение части расходов. Это будет минимально забюрократизированная система и тем самым, я уверен, что если данное постановление будет принято, то в конкурентном отношении мы существенно выиграем у тех стран, которые уже ввели систему рибейтов, а это почти вся Европа, а также наши соседи - Казахстан, Украина, страны Прибалтики", - считает министр культуры.

Планы на будущее

По словам Максимова, на этот год в госбюджете заложено 70 млн на реализацию данного проекта. "На прошлой неделе у нас был проектный комитет, сдали лимиты на следующий год. Изначально план, который мы заложили по рибейтам, был 700 млн, но мы в дискуссии с коллегами из других ведомств решили, что может получится еще на эту сумму набросить", - отметил замминистра.

Россия впервые в своей истории принимает Синепозиум. Форум собрал на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента, в том числе HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse и многих других. Форум проходит с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.