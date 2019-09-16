Фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа открылся в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Открытие фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла" состоялось в понедельник в дагестанском городе Дербент. Участие в нем принимают более 300 человек, сообщила журналистам пресс-служба мэрии.

Организатором фестиваля является Кабардино-Балкарская региональная общественная организация поддержки талантливой молодежи "Два крыла" в сотрудничестве с Союзом фотографов и кинематографистов "Новатор" и при поддержке аппарата полномочного представительства президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и администрации города Дербент.

"16 сентября в Дербенте на территории туристической базы "Чайка" состоялось открытие IV фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла". Участие в нем принимают более 300 человек, в числе которых [фотографы и видеографы] Надежда Шибина, Слава Гребенкин, Эмиль Докторян, Роман Шатхин и другие", - говорится в сообщении.

Участников фестиваля поприветствовала начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Дербента Нармина Балогланова, которая пожелала им плодотворной работы. "Уверена, что все участники получат огромное удовольствие не только от полученных знаний, но и от красоты, которая их окружает", - отметила она.

По словам фотографа из Карачаево-Черкесии, победителя конкурса фестиваля "Два крыла" в 2018 году Рената Урусова, этот фестиваль - эффективная коммуникационная площадка с образовательной программой, в рамках которой каждый фотограф и видеограф имеет возможность изучить новые методы создания качественной картинки, что в дальнейшем поможет поднять свой профессиональный уровень.

По данным пресс-службы, на протяжении восьми дней в Дербенте для участников фестиваля будет организовано множество мероприятий и интерактивных обучающих площадок. Также запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа с экскурсиями по достопримечательностям Дагестана. "Всю культурную программу взяла на себя администрация Дербента, посещение туристических объектов региона - Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана", - уточняется в сообщении.

В этом году фестиваль "Два крыла" проходит в четвертый раз с 15-22 сентября. Для участия в нем зарегистрировались фотографы и видеографы из северокавказских, центральных и других регионов России, а также из Абхазии и Казахстана. Главной миссией фестиваля, как сообщил ранее ТАСС директор фестиваля Расул Боташев, является поддержка молодых и талантливых фотографов и видеографов, а также развитие и сохранение культуры и народных ценностей в России.

Конкурсы по номинациям

Боташев рассказал, что в программе фестиваля, в частности, будут фотоконкурсы, мастер-классы по фотографии и видео, тематические лекции, которые проведут известные российские фотографы, операторы и режиссеры. К процессу будут также привлечены и некоторые дагестанские фотографы, этнодизайнеры, визажисты и модельеры, уточнил собеседник ТАСС.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы от спонсоров и дирекции по различным номинациям. По итогам конкурсов будут подарки от спонсоров. Например, за лучшее фото по свадебной тематике один из спонсоров фестиваля подарит победителю 30 тыс. рублей, уточнил директор фестиваля. По итогам фестиваля лучшие работы участников будут представлены на одноименной выставке в Москве в стенах Госдумы, которая пройдет, ориентировочно, в ноябре текущего года.

Ранее фестиваль проходил на площадке турбазы "Медовые водопады" в Карачаево-Черкесии, а также на Голубых озерах в Кабардино-Балкарии.