Известные российские пианисты дадут концерты памяти композитора Гаврилина

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Союз композиторов России в октябре представит серию концертов в честь 80-летия со дня рождения композитора Валерия Гаврилина. В программах примут участие пианисты Алексей Гориболь, Полина Осетинская, певцы Борис Пинхасович, Олеся Петрова, Екатерина Шиманович и Наталья Евстафьева, сообщили во вторник в пресс-службе Союза.

"В 2019 году исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Гаврилина - композитора, еще при жизни признанного классиком, продолжившим во второй половине ХХ века развитие традиций русской музыки, заложенных Глинкой, Мусоргским, Чайковским и Рахманиновым. Музыка Гаврилина понятна и близка каждому человеку, однако современному слушателю нечасто удается услышать ее в концертах, - отметили в пресс-службе.

Серию концертов 4 октября в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии откроет фортепианная и вокальная музыка Гаврилина. Одну из "визитных карточек" маэстро - "Русскую тетрадь" - исполнит меццо-сопрано Олеся Петрова. В тот же вечер в исполнении пианистов Полины Осетинской и Алексея Гориболя прозвучат фортепианные пьесы Гаврилина.

11 октября "Вечерок", "Три песни Офелии", романсы и баллады исполнят солистки Мариинского театра Екатерина Шиманович и Наталья Евстафьева. В исполнении солиста Михайловского театра Бориса Пинхасовича прозвучит первая "Немецкая тетрадь".

Валерий Гаврилин (1939-1999) - автор музыки к фильмам "В день свадьбы" (1968, режиссер Вадим Михайлов), "Счастье Анны" (1970, Юрий Рогов), "Месяц август" (1971, Вадим Михайлов), "Деревенская история" (1981, Виталий Каневский) и другим, а также к 40 драматическим спектаклям. С песнями на музыку Гаврилина выступали Эдуард Хиль, Людмила Сенчина и другие эстрадные исполнители.