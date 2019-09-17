Издание международного научного журнала об осетинской культуре возобновят во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 сентября. /ТАСС/. Номер возрожденного международного журнала "Нартамонга", посвященного осетинскому языку, истории, мифологии и культуре, выйдет в октябре во Владикавказе после годового перерыва, сообщил во вторник ТАСС врио директора Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

"Мы возродили научный журнал "Нартамонга", учрежденный порядка 18 лет назад великими учеными-лингвистами Северной Осетии Василием Абаевым и Виталием Гусаловым. Первые два номера журнала были презентованы в Париже и Милане, и после смерти северо-осетинских ученых реализация совместного с европейскими учеными проекта была прекращена. Очередной номер журнала под эгидой Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН и Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO, Париж) выйдет в октябре во Владикавказе", - сказал он.

Запланированный к выпуску номер журнала будет четырнадцатым по счету и уникальным по своей фактуре. Материалы номера, посвященного юбилею известного французского мифолога и лингвиста Алена Кристоля, были подготовлены авторами, в том числе и зарубежными, специально для него. Статьи будут опубликованы на русском, английском, французском и немецком языках, отсканированный архив планируется выложить в интернет. Предыдущий номер журнала вышел в 2018 году.

"Моя задача как главного редактора журнала "Нартамонга" - возродить журнал именно в таком виде, в каком его задумывали Василий Абаев и Виталий Гусалов. Важно восстановить все международные контакты и на площадке журнала обеспечить полноценную научную коммуникацию всех известных в мире специалистов по скифоалано-осетинской проблематике. Нам это удается", - отметил Чибиров.

Название журнала - "Нартамонга" - было взято из осетинской Нартиады. Именно так называлась священная чаша нартов - героев древних эпических сказаний кавказских народов.