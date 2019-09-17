Голодец поздравила Большой театр с началом сезона

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец во вторник поблагодарила труппу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) за успешный 243-й сезон и пожелала сохранить высокий уровень постановок в новом сезоне.

"Мне хочется поблагодарить за 243-й сезон лучшую труппу страны. Большой театр, вы были, есть и будете главным театром, национальным символом страны", - сказала вице-премьер на сборе трупы театра.

По словам Голодец, финансирование театра достойно выглядит в бюджете РФ. "Мы и дальше будем поддерживать <...> Пусть этот сезон принесет вам величайший поток зрителей, пусть те постановки, которые будут в этом сезоне, навсегда войдут в историю музыкального и хореографического искусства", - отметила она.

На сборе труппы состоялось вручение премий попечительского совета, лауреатами которых стали сотрудники как творческих, так и технических цехов. За многолетний труд и преданность театру были награждены инженер цеха сценических эффектов Новой сцены Ахтям Курамшин, стаж которого в Большом театре составляет 47 лет, и контролер билетов Лиза Плучек, прослужившая в театре уже 50 лет.

Премию "За выдающиеся достижения в области создания внешней формы спектакля и личный вклад в реализацию творческих планов театра" получили начальник цеха видео и информационных технологий художественно-технического комплекса ГАБТ Андрей Головтин и начальник участка сценических эффектов постановочной части Новой сцены театра Сергей Саргин.

Премия "За выдающиеся творческие заслуги в 243-м театральном сезоне" была вручена девяти артистам Большого театра, среди них солисты Михаил Лобухин, Михаил Казаков, Елена Манистина, Василий Соколов.