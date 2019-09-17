Всеобщий музыкальный диктант пройдет в России 19 октября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Акция "Всеобщий музыкальный диктант" во второй раз пройдет в России 19 октября. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель проекта Александр Алейников.

"Всеобщий музыкальный диктант - 2019 пройдет 19 октября, в субботу. На данный момент свое участие подтвердили 86 площадок, но география будет расширяться. Так же, как и в прошлом году, сделаем интернет-трансляцию с главной площадки. Единственное ограничение - написанные онлайн-работы не будут проверены педагогами", - сказал он.

Проверить свою музыкальную грамотность и слух можно будет на пяти столичных площадках: РАМ им. Гнесиных, Московская школа кино, Колледж им. Шопена, Детская школа искусств им. Рубинштейна и Московская консерватория. Также в акции участвуют Московская, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тульская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Северная Осетия и Чувашия. Выбрать площадку и зарегистрироваться можно будет на сайте акции ближе к дате проведения диктанта.

Организаторы подготовили 10 вариантов диктанта с разным количеством голосов и разной сложности - от школьного и любительского до профессорского уровней. При желании можно участвовать анонимно или даже отказаться от оценивания - в этом случае будут известны только ошибки.

Впервые к музыкальному диктанту для школьного уровня и студентов училищ можно будет подготовиться на курсах. "Мы с экспертным советом отобрали примеры сложностей, и на главных площадках каждого региона будут организованы занятия с опытными педагогами, можно будет подготовиться к трудностям в диктантах", - отметил Алейников, уточнив, что к самому сложному уровню диктанта придется готовиться самостоятельно.

Всеобщий музыкальный диктант впервые прошел в России в 2018 году на 28 площадках в 20 городах. Тогда в акции приняли участие более 1 тыс. человек, 301 из них справился с работой на "отлично". Самому младшему написавшему диктант участнику было семь лет, старшему - 72 года.