В Геленджике открылась фотовыставка "Уникальная природа Кавказа"

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 17 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка Русского географического общества (РГО) "Уникальная природа Кавказа" открылась во вторник в городском дворце культуры краснодарского города Геленджик, сообщила ТАСС председатель городского отделения РГО Юлия Соболева.

"Посвященная уникальной природе Кавказа выставка объединяет порядка 65 работ фотохудожников. Проект РГО, поддержанный компанией "Краснодарский НПЗ-Краснодарэконефть", нацелен на развитие внутреннего туризма, воспитание бережного отношения к окружающей среде и популяризацию природного богатства Юга России. Уверена, что выставка, которая продлится около месяца, никого не оставит равнодушным", - сказала Соболева.

На фотография запечатлены уголки Кубани, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, а также Кабардино-Балкарии и Грузии. Посетители смогут увидеть панорамные снимки заповедных зон Тамани, Мезмая, озера Утриш.

В числе авторов фотопроекта - лауреат краевого фотоконкурса "Золотой объектив Кубани" Анатолий Поздняков, победитель национальной премии "Хрустальный компас" Александр Белоусов, путешественники Евгений Маханько и Дмитрий Гриценко и многие другие.

Почетными гостями фотовыставки стали народный артист СССР Василий Лановой и его супруга - народная артистка РСФСР Ирина Купченко.