Оркестр Росгвардии завершил тур по Северному Кавказу концертами в городах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии РФ завершил гастрольный тур по Северному Кавказу концертами в городах Дагестана, сообщили в среду в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

"Концертный тур нашего оркестра по городам Северного Кавказа был запланирован еще в прошлом году. В рамках турне мы не могли оставить без внимания древний, с глубокими культурными корнями город Дербент, прекрасные города Махачкалу и Каспийск. Мы постарались в своей программе отразить много разных музыкальных жанров. Надеюсь, что жителям Дагестана понравилось наше выступление", - цитирует пресс-служба начальника оркестра полковника Игоря Левандовского.

Концерты военного оркестра, приуроченные к празднованию Дня единства народов Дагестана и 20-летия со дня разгрома международных бандформирований, вторгшихся в республику в 1999 году, прошли с 14 сентября на набережной Дербента, летней сцене Дагестанской государственной филармонии в Махачкале и на площади имени Ленина в Каспийске. Музыканты исполнили патриотические композиции, народную музыку, произведения Николая Римского-Корсакова, Александра Зацепина, Антона Петрова, мелодии из кинофильмов Леонида Гайдая.

Тур оркестра Росгвардии по Северному Кавказу начался в конце февраля этого года с концерта во Владикавказе. Выступления оркестра также прошли в Моздоке, Буденновске и Назрани.