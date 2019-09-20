Джоуи не делится едой, а Моника танцует. Какие сцены из "Друзей" ищут чаще всего

Самым памятным стал эпизод из седьмого сезона, в котором всем персонажам исполняется тридцать лет, сообщили аналитики "Яндекса" и КиноПоиска

Аналитики "Яндекса" и КиноПоиска к 25-летию сериала "Друзья" определили главные моменты ситкома по мнению пользователей. Они изучили поисковые запросы о конкретной сцене или эпизоде. Самым памятным стал эпизод из седьмого сезона, в котором всем персонажам - Рэйчел Грин, Россу Геллеру, Чендлеру Бингу, Монике Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе - исполняется тридцать лет, отмечают аналитики.

Описание Самые популярные ситуации, которые упоминаются в запросах с формулировками вроде "серия друзей где", "серия друзей про", "серия друзей в которой" © Пресс-служба Яндекса

По их данным, чаще всего пользователи вспоминают что-то связанное с Моникой. Например, хотят посмотреть, как она выходит замуж или танцует. Рэйчел запомнилась тем, как проиграла квартиру, Росс - кожаными штанами и своей игрой на синтезаторе, Фиби - песней про драного кота, Чендлер - тем, как он делает предложение, а Джоуи - фразой о том, что он не делится едой. В числе популярных эпизодов также свадьбы Росса, Чендлера и Фиби. Рейчел и Джоуи больше всего запомнились тем, как праздновали 30 лет. Если в запросе упоминаются два персонажа, то чаще всего это Моника и Чендлер, Росс и Рейчел, а также Джоуи и Рейчел. Реже всего в запросах вместе встречаются Фиби и Чендлер.

Описание Чем толще линия, соединяющая персонажей, тем чаще их имена встречаются в запросах вместе. Подписи на линиях - самые часто упоминаемые действия с участием этой пары © Пресс-служба Яндекса