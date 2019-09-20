Джоуи не делится едой, а Моника танцует. Какие сцены из "Друзей" ищут чаще всего

Аналитики "Яндекса" и КиноПоиска к 25-летию сериала "Друзья" определили главные моменты ситкома по мнению пользователей. Они изучили поисковые запросы о конкретной сцене или эпизоде.
Самым памятным стал эпизод из седьмого сезона, в котором всем персонажам - Рэйчел Грин, Россу Геллеру, Чендлеру Бингу, Монике Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе - исполняется тридцать лет, отмечают аналитики.
По их данным, чаще всего пользователи вспоминают что-то связанное с Моникой. Например, хотят посмотреть, как она выходит замуж или танцует. Рэйчел запомнилась тем, как проиграла квартиру, Росс - кожаными штанами и своей игрой на синтезаторе, Фиби - песней про драного кота, Чендлер - тем, как он делает предложение, а Джоуи - фразой о том, что он не делится едой. В числе популярных эпизодов также свадьбы Росса, Чендлера и Фиби. Рейчел и Джоуи больше всего запомнились тем, как праздновали 30 лет.
Если в запросе упоминаются два персонажа, то чаще всего это Моника и Чендлер, Росс и Рейчел, а также Джоуи и Рейчел. Реже всего в запросах вместе встречаются Фиби и Чендлер.
Первая серия "Друзей" вышла в эфир 22 сентября 1994 года. Всего было снято 236 серий, каждая из которых длится примерно 20 минут. Финальный эпизод сериала в 2004 году посмотрели в США 51 млн зрителей, что стало четвертым результатом за всю истории американского телевидения. "Друзья" 44 раза номинировались на премию "Эмми" и шесть раз завоевывали эту награду.
Ситком в рейтинге сериалов на КиноПоиске занимает второе место, уступая "Игре престолов". По данным аналитиков, выше всего интерес к шоу по-прежнему среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет.