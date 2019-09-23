"Она встала и строго сказала: "Ну что ж. Это очень смешно". Фрагмент книги о "Квартете И"

Как познакомилась комедийная четверка? Как выглядели их выступления в начале пути? И о чем на самом деле говорят мужчины? Свою версию истории коллектива рассказал один из его участников и создателей Александр Демидов

Александра Демидова в первую очередь знают по комическому театру "Квартет И" и их фильмам: "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины". Но мало кто знает, каким был путь четверки на самом деле. Артисты знакомы очень давно и уже дружат семьями, вместе учились в университете, вместе прошли через множество трудностей. С того дня, как все началось, прошло уже 30 лет, но они до сих пор вместе. Демидов решил рассказать собственную историю театра. Поэтому он написал книгу "Квартет Я" (выходит в издательстве "Бомбора"). Там он делится историями, которые раньше никто не слышал. Например, как артисты решили работать вместе и с чего начинали. Большие спектакли и фильмы появились не сразу, сначала были разные корпоративы и концерты. Почитайте отрывок о том, как на одном из первых выступлений коллектив заметила Алла Пугачева, сколько человек сидело тогда в зале и какие были гонорары у актеров.

Но надо было зарабатывать не только репутацию, но и деньги. Тогда в Москве расцвела клубная жизнь. Основная часть населения страны бедствовала, но уже появились ребята в малиновых пиджаках. Мы купили Камилю за 100 долларов смокинг и стали потихоньку зарабатывать: вели корпоративы, свадьбы, очень прилично можно было заработать в Новый год. Это вообще отдельная история нашей коммерческо-творческой деятельности. На Тверской был клуб "Карусель", была "Патио Пицца" в гостинице "Интурист" — сейчас этой гостиницы уже нет. Напротив, через дорогу, был клуб "Московский", куда я пришел с тогда еще VHS-ной кассетой, нашел арт-директора, ее звали Света, и показал ей отрывки из нашего спектакля. Мы были приглашены выступить в клубе "Московский", по-моему, долларов за 300. Я спросил: "А кто еще у вас выступал?" Света ответила: "Ну, вот Валентин Гафт читал свои эпиграммы". — "А сколько было зрителей?" — "Человек там 10–15. Мы устраиваем такие театральные четверги, и в следующий четверг, пожалуйста, можете выступить". Мы пришли выступать и не увидели в зале практически никого. Там было несколько проституток. Видимо, не получив еще приглашение по линии своей работы, они садились за столики и с удовольствием слушали нашу программу. Так что нашими первыми слушателями в московских клубах были проститутки, ну, и несколько ребят в малиновых пиджаках.

Леша Агранович, который познакомился с нами на 70-летии Окуджавы, решил тоже продавать нас в клубы. Мы пришли в клуб "Карусель", который находился в доме, где жила Алла Борисовна Пугачева. Там арт-директором была очень строгая женщина в очках, напоминавшая жестокую немку. Ей не хватало только какого-нибудь хлыста и военной формы. Мы перед ней честно отработали свою программу. Лицо этой женщины ничего не выражало — ни удивления, ни радости. После показа она помолчала, а потом встала и строго сказала: "Ну что ж. Это очень смешно". И пригласила нас выступить за 250 долларов. И так получилось, что в момент, когда мы в "Карусели" выступали, вдруг заходит Алла Борисовна Пугачева в окружении Филиппа Киркорова и Александра Буйнова — в общем, с какой-то такой дружной компанией. Они сели где-то в углу, а мы начали исполнять свою программу. Мы тогда очень старались: кривлялись, такие корчили рожи, как говорится, из кожи вон лезли со своей молодой энергией. И Алла Борисовна Пугачева со своей компанией вдруг обратила на нас внимание, начала нам аплодировать, кричать "браво"! Мы завелись, отработали свою 30–40-минутную программу, убежали за кулисы, учащенно дыша, получив там свои 250 долларов. Мы ждали, а вдруг Алла Борисовна придет к нам в гримерку, позовет нас в свой Театр песни или хотя бы что-нибудь скажет, как-то похвалит нас. Но этого не случилось. Прошло много лет. Алла Борисовна уже с Максимом Галкиным была на какой-то вечеринке, и там оказался Слава Хаит. Это было совсем недавно. Слава рассказывал, что Максим Галкин, с которым, кстати, мы очень много работали на разных корпоративах, часто пересекались в 90-е годы, подошел к Славе и говорит: "Иди к моей жене, ты ее любимый артист". Слава подошел к Алле Борисовне, и выяснилось, что, действительно, она давно следит за "Квартетом И", знает наши фильмы, смотрела их, очень уважительно относится к нашему творчеству и, действительно, Слава ее любимый артист.

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Так ее похвала все же настигла нас через 25 лет. Тогда же было очень много казино. И была у нас история с клубом Golden Palace, где арт-директором работала Лена Дунаевская — одна из жен Максима Дунаевского. Это был очень дорогой клуб, дорогое казино, и мы там устраивали трехдневное празднование Хеллоуина. Выходила массовка, люди в каких-то страшных масках, мы показывали свои номера — в общем, три дня работы. А я еще в то время снимался в передаче "Колесо истории", которую вел Леонид Якубович, где познакомился с артистами Театра на Юго-Западе. Там работал покойный Виктор Авилов. Он тогда, конечно, гремел, но это уже был закат театра и творческой жизни Виктора. Я предложил Лене, чтобы в какой-то момент программы Виктор Авилов со своими огромными выпученными глазами вышел с канделябром с горящими свечами и что-нибудь прочитал. Лене эта идея очень понравилась. Когда я на съемках предложил это Виктору Авилову и сказал, что можно заработать долларов 300 за один выход, он переспросил: "Сколько?!" Я повторил: "300 долларов за выход. Я лично выбью у Лены Дунаевской. Ты просто в центре программы, в центре Хеллоуина, выходишь со свечой и что-то читаешь. Можешь что-нибудь прочитать такое, в тему: громогласное, грозное?" И он ответил: "Конечно. Я прочитаю Пушкина". Витя сильно выпивал. А в Golden Palace рюмка водки стоила каких-то безумных денег. Я помню, как мы пришли к Golden Palace перед Хеллоуином с Витей. Со своим спиртным, конечно, в казино не пускали. У нас была бутылка водки, мы полбутылки выпили и закопали ее под каким-то деревом в куче осенней листвы недалеко от главного входа. Дальше прошли, отработали программу, Витя громогласно и страшно прочитал свой монолог, держа в руках канделябр с тремя свечами. Дальше, когда наступил перерыв, мы вернулись с ним к тому дереву, откопали бутылку и допили ее. И так было три дня подряд. Помню, как мы выступали на корпоративе в казино "Москва" около трех вокзалов. Камиль вел программу. Он делал конферанс, а потом снимал смокинг, надевал жилетку и присоединялся к нам, и дальше мы работали вчетвером. Потом он опять надевал смокинг и выходил к публике. И вот он вдруг прибегает к нам за кулисы очень возбужденный. А мы еще не отработали всю свою программу.