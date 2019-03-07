"Играть мерзавца — одно удовольствие". "Квартет И" — о мазохизме, лжи и признаниях в любви

"Квартет И" — о мазохизме, лжи и признаниях в любви

Мы полюбили Лешу, Славу, Камиля и Сашу за "День радио", "День выборов" и "О чем говорят мужчины". Но они решились отойти от своих привычных образов. В феврале в прокат вышел новый фильм с "Квартетом И" — "Громкая связь". Это адаптация итальянской ленты Паоло Дженовезе "Идеальные незнакомцы" (все сделано легально: права на съемки версии были выкуплены). А в марте выходит новый театральный проект "КВАРТЕТнИк". Леонид Барац (Леша), Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин рассказали нам, каково быть "заложниками" своих хитов, как иногда шрам может помочь сыграть роль, кто из них любит "канючить" и когда надо (и надо ли) жениться. О "Громкой связи", "жамканье" и вене на лбу — Если вы вместе с вашими женами и девушками соберетесь поиграть в "громкую связь" (в нее играют персонажи одноименного фильма. По правилам участники кладут мобильные телефоны на стол, ставят телефонные звонки на громкую связь, а сообщения зачитывают вслух — прим. ТАСС) — сколько после этого просуществует "Квартет И?" Леша: Мы существуем так долго как раз потому, что в такие игры не играем. Мы не будем играть в нее даже вчетвером. По-моему, и в нашем фильме, и в итальянском оригинале дан ответ на вопрос, почему в нее играть не нужно. — Обычно у вас в фильмах нет плохих героев — это нормальные, в чем-то запутавшиеся люди. А тут ваш персонаж, Леша… Леша: Мерзавец. — Да, ему в финале хочется дать по лицу. Леша: Отлично, мы этого и добивались. Играть мерзавца — одно удовольствие, впрочем, как и быть мерзавцем, как я догадываюсь.

— Это тот редкий фильм, где вы — не Леша, Слава, Камиль и Саша, а совсем другие люди. Как вам было это играть? Слава, ваши герои обычно мачо, а тут вы такой затюканный муж… Слава: Леша Нужный (режиссер фильма "Громкая связь" — прим. ТАСС) мне сказал: "Я хочу, чтобы ты был неопрятным". Камиль: Я очень активный человек и актер… (Слава поправляет у Камиля воротничок рубашки.) Видите, теперь Слава уже опрятный и старается мне тоже придать лоск! Так вот, я даже сейчас жестикулирую, а Леша Нужный мне говорил: "Убирай это все, ты хирург, у тебя каждое движение должно быть четким". Поэтому если я брал бокал, то чтобы выпить, а не чтобы подержать. Хотя иногда я протирал фужеры. Когда совсем больше ничего не делал. Слава: Камиль просто не может ничего не делать. Леша: А я повадки своего героя снимал с довольно близкого мне человека. То есть я знаю, кого играл. — Леша, в сцене с "разоблачающим" телефонным звонком у вашего героя вздувается вена на лбу. Как вы это сделали? Леша: У меня есть шрам на виске, я его получил в 22 года. Его обычно не очень видно. И когда я играю скулами, похоже, что это вена пульсирует. Я предложил Леше Нужному так сделать. Думал: заметит ли кто-то? Хорошо, что вы заметили.

На эту тему Актриса Ирина Горбачева: мне хочется выдохнуть и пожить для себя

— Обычно в ваших фильмах женщины — это "иллюстрации" к мужским разговорам. И даже в "Дне выборов" и "Дне радио", где полноценные женские роли есть, большая — только у Нонны Гришаевой. А тут у вас гендерный баланс (почти). Не страшно было, что женщины вас "переиграют"? Камиль: У меня таких страхов не было. Потому что когда вокруг тебя собираются настоящие профессионалы, то ты сразу мобилизуешься. Саша: Мне кажется, сильнее боялись как раз девушки. Потому что мы уже знаем, как общаться между собой на площадке, и пристраиваться пришлось им к нам, а не наоборот. Больше всех, по-моему, рефлексировала Ирина Горбачева (в фильме также сыграли Мария Миронова и Анастасия Уколова — прим. ТАСС). Слава: Мы с Ирой играли мужа и жену, поэтому она ко мне пристраивалась физически: трогала, немножко побивала меня… Саша: Жамкала.

Слава: Вот, жамкала — хорошее слово. Пожамкала-пожамкала и поняла: нормально, можно работать. Саша: Прижамкалась. Мне вот не к кому было прижамкаться (герой Саши по сюжету проводит вечер без своей девушки. Почему — становится ясно ближе к финалу — прим. ТАСС). Леша: Но, может быть, появится, если мы будем делать сиквел. — Вы это планируете? И тогда это будет уже чисто ваше кино? Слава: Абсолютно наше. Персонажей — именно персонажей — мы придумали других по характеру. Камиль — единственный из нас, у кого персонаж сохранил профессию, которая была в оригинале. Поэтому наши герои если будут жить, то своей жизнью. Саша: Мы вышли за некие рамки тех линеек, что у нас были — "День выборов", "О чем говорят мужчины"… Слава: Я бы назвал так наше интервью: "Мы вышли за рамки линеек". Саша: Может, "Мы вышли за рамки"? Слава: Нет, за рамки линеек, Саш. Саша: Школьных линеек. Слава: Логарифмических. О правде, любви и слове "пока" — В "Громкой связи", как и во многих ваших фильмах, ставится вопрос: всегда ли надо знать правду. Вы часто врете? Слава: Я думаю, 15–20 раз в день. Даже на вопрос "Как дела?" люди, как правило, отвечают нечестно. Леша: Иногда тебе говорят: "Как дела?" — в смысле "привет". Ты отвечаешь: "Хорошо", — и идешь дальше. Но если у тебя друг спрашивает: "Ну, как дела?" — и ты говоришь "хорошо", а на самом деле все плохо, — это уже вранье.

Описание Саша, Камиль, Леша и Слава во время интервью © Артем Геодакян/ТАСС

— Лучше знать правду или не знать? Леша: Чем я дольше живу, тем больше мне хочется не знать правду. Если я люблю женщину, то я знаю, что она хорошая, что она мне верна. И это моя эмоциональная правда. А может существовать фактическая правда, которая будет развенчивать мою. Но если мне с этой женщиной хорошо — зачем мне такая фактическая правда? Слава: Правда очень соблазнительна, гораздо соблазнительнее лжи. Мне кажется, это из-за человеческого мазохизма. Люди стремятся туда, где им может быть больно. Леша: Жить честно — это приятно. Просто иногда, соврав, ты поступаешь честнее, чем сказав правду. (Славе) Красиво сказал, да? Слава: Молодец, да. Леша: Я очень часто слышу, как люди, здороваясь, говорят: "Любимая, привет". А прощаясь: "Все, люблю тебя". Это что — правда или нет? Ведь уже нет. Слава: Просто наше "как дела" — это как бы "привет", а "люблю тебя" — как бы "пока". Леша: А как же тогда ей сказать, что ты любишь ее?.. (В этот момент Леша и Слава говорят одновременно. Леша произносит "привет", а Слава — "пока".) Видишь, для меня — "привет", для тебя — "пока". О "заложниках" и разговорах про женщин — Про ваш новый театральный проект "КВАРТЕТнИк" я прочла, что там "зрители смогут поучаствовать в действии в формате дружеской беседы". Зачем делать зрителей участниками? Леша: Незачем. Мы и не делаем. Слава: Мы хотели создать у зрителей впечатление, что они сидят с нами на кухне и разговаривают. Но на самом деле они там не разговаривают. Они что-то выкрикивают, мы их о чем-то спрашиваем, но это не: "Давайте поговорим, представьтесь, как вас зовут". — По вашим последним интервью складывается впечатление, что вы… Слава: Идиоты. (Долгая пауза.) Это первое. Второе? — …Нет, что вы немножко не знаете, что вам делать дальше. Леша: То есть идиоты. Так и есть, мы всегда немножко не знаем, что делать дальше. Сейчас мы сомневаемся, думаем, куда идти — налево, направо, прямо, назад…

Описание Леша и Слава © Артем Геодакян/ТАСС

Саша: Только не назад. Только вперед и только все вместе. (Саша и Слава хором произносят пионерскую речовку: "Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!") — Нет ощущения, что вы немножко заложники собственных хитов? Слава: Есть, конечно. Камиль: Я не чувствую себя заложником. Это подразумевает какую-то ограниченность… Леша: Нет, мы, безусловно, являемся заложниками. И мне кажется, нам надо заканчивать линию "мужских разговоров". Когда-то эта форма была новой для зрителя, поэтому с ней мы были услышаны. А потом она приелась, и что бы изящного мы в ней ни сказали — это все равно уже кажется повтором. Слава: В продолжениях мы можем быть гораздо остроумнее, чем раньше, но это те же персонажи и те же интонации. И людям уже неважно, что именно мы говорим. Они думают: "Опять эти, уже хрен бы с ними". — Знаете, я не верила фильмам из цикла "О чем говорят мужчины", пока мне двое не знакомых друг с другом мужчин не сказали, что там все — правда… Леша: И вам стало больно? Слава: А вы не верили, что мужчины так чувствуют, так разговаривают?.. — Я вообще не думала, что вы столько говорите о женщинах… (Хором): "О женщинах — постоянно!" — "О чем еще говорить?" — "Да 80% разговоров о них!" Саша: У нас театр для этого и был создан! Чтобы понравиться противоположному полу, завоевать его. — Вам после первых "Мужчин" кто-нибудь сказал: "Что вы наделали?!" Слава: Говорили: "Ребят! Вы же всю правду про нас рассказали". По сути, это означало: "Спасибо вам, так классно". Саша: Один известный человек нам тогда сказал: "Скоты, сволочи, я из-за вас теперь развожусь, ну как же вы могли?!" А однажды после одного и того же спектакля одна пара к нам подошла со словами: "Спасибо, вы сохранили наш брак". А какой-то парень — со словами: "Спасибо, я передумал жениться". О кризисах, недовольстве собой и том, когда нужно жениться — Сценарии и пьесы у вас пишут Леша, Слава и Сергей Петрейков. Камиль, Саша, у вас бывает, что вы читаете сценарий и говорите: "Что вы написали, я не хочу это играть!" Камиль: Я в основном канючу, что меня мало. Леша: У Камиля есть абсолютно актерская черта: сколько бы мы ни написали и что бы ни написали, после первого прочтения ему кажется, что у него хуже, чем у всех остальных. Камиль: Не хуже, а меньше!