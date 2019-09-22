Севастопольский ТЮЗ проведет гастроли в Рязани 22-26 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Севастопольский театр юного зрителя в воскресенье откроет свои первые гастроли в Рязани постановкой повести Ивана Тургенева "Ася", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"СевТЮЗ впервые выступит перед юными театралами города Рязани, что несомненно станет знаковым событием для творческого коллектива. Встреча с новыми зрителями - всегда волнительный момент для актеров. Гастроли пройдут с 22 по 26 сентября. В воскресенье они откроются спектаклем по повести "Ася", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что постановка рассчитана на школьников. "Мы думаем, что для многих ребят проще посмотреть "Асю" на сцене и обсудить. Тем более, что инсценировка и декорации получились легкими и приятными", - отметила представитель театра.

По ее словам, также труппа подготовила спектакли "Хозяйка Медной горы" и "Малыш и Карлсон" - для самых маленьких зрителей. "Спектакли покажут на сцене Рязанского государственного областного "Театра на Соборной". Выступления пройдут в рамках общероссийской программы "Большие гастроли для детей и молодежи", - уточнили в пресс-службе.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа года включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.