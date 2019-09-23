Фильм "Сторож" Юрия Быкова выйдет в прокат 24 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Картина "Сторож" режиссера Юрия Быкова выйдет в широкий прокат 24 октября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Кинопоиска".

"Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах и на "Кинопоиск HD", - говорится в сообщении.

Главный герой картины живет и работает в санатории, который вскоре пойдет под снос. В фильме "Сторож" сам Быков сыграл одну из ролей. На счету у режиссера фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Картины Быкова неоднократно участвовали в программах международных кинофестивалей.