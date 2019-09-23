Первый фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина откроется в Москве 8 ноября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина (Brusfest), который пройдет в Москве с 8 по 17 ноября, откроется спектаклем Pop-up театра и финского фестиваля "Балтийский круг" "Смерть на работе". Об этом в понедельник на объявлении планов театра "Практика" сообщила его художественный руководитель Марина Брусникина.

Фестиваль посвящен режиссеру и педагогу Дмитрию Брусникину, скончавшемуся 9 августа 2018 года на 61-м году жизни.

"Главный проект следующего сезона - проект "Практики" и Мастерской Брусникина - фестиваль имени Дмитрия Брусникина <...> Спектакль, которым открывается фестиваль в Театральном центре на Страстном - "Смерть на работе". Это финский спектакль, режиссер Семен Александровский", - сказала она.

По словам члена экспертного совета смотра, режиссера Юрия Квятковского, целью фестиваля было объединение большого числа театральных деятелей одной темой. "Последние шесть лет мы с Школой-студией МХАТ и Мастерской Брусникина занимались документальным театром, мы считаем этот жанр необходимым для методики театрального образования. Мы подбирали программу так, чтобы был баланс между московскими, региональными и зарубежными театрами. Основной принцип программы - работа с документами", - сказал он.

В рамках программы фестиваля в центре современного искусства "Винзавод" будет показан спектакль "Быть может, все драконы..." бельгийской театральной компании Berlin. Зрители увидят постановки "Пыль" театра "Старый дом" из Новосибирска, "Бонни и Клайд" хабаровского ТЮЗа, "Свидетели" творческой лаборатории "Угол" из Казани и другие спектакли.

Помимо этого, Фестиваль Брусникина проведет День документального театра в новом пространстве Третьяковской галереи на Крымском валу. В мероприятии примут участие Мастерская Брусникина и Театр им. Вл. Маяковского. Также пройдет Лаборатория постдокументального театра, на которой несколько команд из режиссеров, драматургов и молодых ученых будут создавать документальные проекты на тему экологии. Куратором выступит Михаил Патласов.

О Брусникине

Брусникин окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Ефремова. В 1980 году получил первую роль в МХАТ - на Малой сцене он сыграл Александра Ульянова в спектакле "Путь". Сразу после окончания актерской школы его приняли в труппу театра, где Брусникин одновременно начал преподавать в качестве ассистента. С 1993 года преподавал мастерство актера в Школе-студии МХАТ.

Известен как киноактер. Дебютировал в 1984 году в фильме режиссера Алексея Симонова "Отряд". Также снялся в картинах "По зову сердца", "Чемпионы" и других. Исполнял роли в сериалах "Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского", "Марш Турецкого", "Любовь на острие ножа".