Гребенщиков, Лагутенко и Макаревич озвучили роли в аудиоспектакле "Рок Тверская"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Солисты групп "Аквариум" Борис Гребенщиков, "Мумий Тролль" Илья Лагутенко и "Машина времени" Андрей Макаревич озвучили главные роли в аудиоспектакле Мобильного художественного театра "Рок Тверская". Премьера проекта состоялась во вторник на Тверской улице в Москве.

"Сегодня у нас состоится премьера проекта, подготовленного совместно с Facebook, Instagram и Мобильным художественным театром - Theatre Going Digital, в рамках этого проекта мы запускаем новый спектакль "Рок Тверская" <...> Стартовая точка - Музей Булгакова, можно будет прогуляться по Тверской под голоса Ильи Лагутенко, Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича", - сказал писатель, художественный руководитель Мобильного художественного театра Михаил Зыгарь на представлении проекта.

Спектакль рассказывает о волне популярности русского рока в 1990-е годы. Маршрут проходит от Триумфальной до Манежной площади, на нем слушателя сопровождают актеры Михаил Козырев и Муся Тотибадзе.

"Периодически во время этой прогулки к зрителю присоединяются главные герои - Борис Гребенщиков, Илья Лагутенко, Александр Скляр, Максим Покровский, а также Виктор Цой, которые рассказывают свои истории, связанные с этими местами или с ключевыми моментами истории русского рока. Цой, например, говорит о том, могут ли российские рок-музыканты добиться успеха на западе", - пояснил ТАСС Зыгарь.

По его словам, во время спектакля пользователь будет получать уведомления от страниц героев спектакля на Facebook, сможет перейти по ссылке и посмотреть видео, дополняющее постановку. Чтобы прослушать спектакль, потребуется скачать на телефон мобильное приложение театра, которое также содержит записи "Мастер и Маргарита" и "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым".

Театральный проект Theatre Going Digital направлен на поддержку использования российскими театрами современных технологий и повышения цифровых компетенций театральных деятелей. По словам руководителя по связям с государственными организациями России в Facebook Ульяны Зининой, платформы Facebook и Instagram могут обеспечить возможности для популяризации искусства. "Facebook может дать театрам аудиторию. Для этого есть разные инструменты, в том числе Facebook-мероприятия", - сказала она.