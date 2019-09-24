Оперный певец Аскар Абдразаков назначен худруком башкирского театра оперы и балета

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков назначен художественным руководителем башкирского государственного театра оперы и балета. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный директор учреждения Ильмар Альмухаметов.

"Сегодня народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков назначен художественным руководителем нашего театра. Он будет решать творческие вопросы, заниматься перспективой развития творческого направления нашего театра и естественно планировать проекты и реализовывать их", - рассказал он.

Альмухаметов отметил, что творческий опыт и востребованность Абдразакова будут способствовать развитию театра. Сам художественный руководитель поделился, что в среду встретится с коллективом театра оперы и балета, где будут обсуждаться планы работы. "Узнаем завтра, над чем будем работать, надо поговорить с коллегами, найти общую канву. Я также остаюсь солистом Мариинского театра, одно другому не мешает. Еще я являюсь художественным руководителем дачного фестиваля Федора Шаляпина в Плесе. Для меня это [совмещение] - нормальное явление, я знаю театр, знаю республику и очень ее люблю", - отметил Абдразаков.

Аскар Абдразаков - известный оперный певец, бас. Вместе с братом Ильдаром Абдразаковым входит в число ведущих солистов Мариинского театра, оба выступают на крупнейших музыкальных сценах мира, являются победителями многих международных конкурсов. Несколько лет назад по приглашению Пласидо Доминго братья вместе выступили в Вашингтоне в опере "Дон Жуан", прозвучавшей под управлением Доминго, и этот спектакль вызвал большой интерес у театралов американской столицы. Аскар Абдразаков занимал пост министра культуры Башкирии с сентября 2010 по сентябрь 2011 года.