На программу "Творческие люди" планируется выделить около 3 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования федерального проекта "Творческие люди" (входит в нацпроект "Культура") может составить около 3 млрд в 2020-2022 годах. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, опубликованном в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Финансирование планируется в объеме 1 млрд рублей ежегодно на период 2020-2022 годы. Основные задачи программы - формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических сессий.

В нацпроект "Культура" входят также подразделы "Культурная среда" и "Цифровая культура". На первый в период 2020-2022 годы планируется выделить около 11,2 млрд рублей, на "Цифровую культуру" - 240 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.