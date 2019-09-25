В ближайшие три года Большому театру могут выделить из бюджета более 16 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 16 млрд рублей планируется выделить Государственному академическому Большому театру России в 2020-2022 годах, говорится в проекте федерального бюджета на трехлетку, опубликованном в среду на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, в 2020 году театру планируется выделить более 5,5 млрд рублей, в частности, на сохранение и развитие исполнительских искусств театру планируется направить около 4,9 млрд рублей, а на поддержку творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов может быть направлено более 629 млн рублей. В 2021 году аналогичные расходы на театр составят около 5,3 млрд рублей, а в 2022 году - почти 5,5 млрд.