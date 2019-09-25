Фильм "Герой" с Александром Петровым выходит в широкий прокат

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Картина "Герой" с Александром Петровым, Светланой Ходченковой и Владимиром Машковым в главных ролях выходит в российский прокат в четверг. Об этом сообщил ТАСС режиссер ленты Карен Оганесян.

В центре сюжета - история Андрея (Александр Петров), 15 лет назад прошедшего обучение в спецшколе Службы внешней разведки. В начале 2000-х годов проект закрыли, а главный герой осел в одном из европейских городов и даже не вспоминает о России. Однажды ему звонит отец (Владимир Машков), которого Андрей считал погибшим, и сообщает, что его пытаются уничтожить. Помогать герою выжить и найти отца будет его первая любовь - девушка Маша (Светлана Ходченкова), у которой во всем происходящем есть свой интерес.

"Это фильм для тех, кто любит хорошее драйвовое кино. Мне кажется, что в картине каждый сможет найти что-то свое. Одной из особенностей стало то, что все актеры выполняли трюки сами, у нас минимальная графика, ничего не снималось на хромакей [технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции], таким образом мы хотели достигнуть эффекта правдоподобности", - сказал он.

Режиссер отметил, что в фильме присутствуют отсылки к современной внешнеполитической ситуации. "Это сейчас актуальная тема, и если мы рассказываем историю о сегодняшнем времени, то мы не могли это не использовать", - добавил собеседник агентства.

Производством картины занимается кинокомпания "Карго" при участии холдинга ВГТРК. В работе над проектом были задействованы ведущие европейские и российские постановщики трюков, которые воплотили экшен-сцены, драки, перестрелки и экстремальные погони.

На счету Оганесяна такие картины, как "Жизнь впереди", "Подарок с характером", "Домовой". Сценарист "Героя" Николай Куликов является соавтором фильмов "Я худею", "Движение вверх", "Экипаж" и "Легенда № 17".