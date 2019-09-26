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Театр Наций покажет спектакль по рассказам Шукшина на посвященном писателю фестивале

Зрители увидят постановку Алвиса Херманиса "Рассказы Шукшина"

ТАСС, 26 сентября. Московский Театр Наций представит постановку по рассказам Василия Шукшина на Всероссийском фестивале спектаклей по произведениям писателя и кинорежиссера "Здравствуйте, люди!", который впервые проходит в Барнауле 18-26 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"С 18 по 26 сентября в Барнауле впервые проходит Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям В. М. Шукшина "Здравствуйте, люди!". В этом году празднуется 90-летие Шукшина. Театр Наций на этом фестивале представляет спектакль Алвиса Херманиса "Рассказы Шукшина", - сообщили в пресс-службе.

В Театре Наций отметили, что впервые этот спектакль на сцене Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина представили почти десять лет назад - в декабре 2009 года он закрывал программу Года Шукшина в театре. В спектакле задействованы звезды российского театра и кинематографа Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, Юлия Свежакова, Павел Акимкин, Наталья Ноздрина, Александр Гришин, Александр Новин, Дмитрий Журавлев.

Поездка театра в Барнаул организована по федеральной программе "Большие гастроли". Показ спектакля пройдет в четверг в 18:30 (14:30 мск), возрастное ограничение - 18+. "Билеты на спектакль были распроданы еще летом", - сказали ТАСС в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина.

Премьера спектакля "Рассказы Шукшина" состоялась в Москве в 2008 году, в постановку, по информации театра, вошли десять рассказов: "Степкина любовь", "Сапожки", "Микроскоп", "Миль пардон, мадам", "Игнаха приехал", "Беспалый", "Жена мужа в Париж провожала", "Срезал", "В воскресенье мать-старушка", "Степка". Вся команда спектакля "Рассказы Шукшина" перед началом работы над постановкой посещала родное село Шукшина - Сростки.

Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки" и др., лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно). Родился в алтайском селе Сростки.

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