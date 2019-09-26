Театр Наций покажет спектакль по рассказам Шукшина на посвященном писателю фестивале

ТАСС, 26 сентября. Московский Театр Наций представит постановку по рассказам Василия Шукшина на Всероссийском фестивале спектаклей по произведениям писателя и кинорежиссера "Здравствуйте, люди!", который впервые проходит в Барнауле 18-26 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"С 18 по 26 сентября в Барнауле впервые проходит Всероссийский фестиваль спектаклей по произведениям В. М. Шукшина "Здравствуйте, люди!". В этом году празднуется 90-летие Шукшина. Театр Наций на этом фестивале представляет спектакль Алвиса Херманиса "Рассказы Шукшина", - сообщили в пресс-службе.

В Театре Наций отметили, что впервые этот спектакль на сцене Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина представили почти десять лет назад - в декабре 2009 года он закрывал программу Года Шукшина в театре. В спектакле задействованы звезды российского театра и кинематографа Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, Юлия Свежакова, Павел Акимкин, Наталья Ноздрина, Александр Гришин, Александр Новин, Дмитрий Журавлев.

Поездка театра в Барнаул организована по федеральной программе "Большие гастроли". Показ спектакля пройдет в четверг в 18:30 (14:30 мск), возрастное ограничение - 18+. "Билеты на спектакль были распроданы еще летом", - сказали ТАСС в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина.

Премьера спектакля "Рассказы Шукшина" состоялась в Москве в 2008 году, в постановку, по информации театра, вошли десять рассказов: "Степкина любовь", "Сапожки", "Микроскоп", "Миль пардон, мадам", "Игнаха приехал", "Беспалый", "Жена мужа в Париж провожала", "Срезал", "В воскресенье мать-старушка", "Степка". Вся команда спектакля "Рассказы Шукшина" перед началом работы над постановкой посещала родное село Шукшина - Сростки.

Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки" и др., лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно). Родился в алтайском селе Сростки.