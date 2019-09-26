AFP: Лувр выкупил 28 рисунков художника, запечатлевшего встречу Наполеона с Александром I

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Карандашные и чернильные эскизы и рисунки императорского художника Бенджамена Цикса (1772-1825) были проданы за €208 тыс. на аукционе художественных работ в Тулузе. Как сообщает AFP, все 28 работ выкупил Лувр.

Пожелтевшие и покрытые пятнами страницы альбома были обнаружены во время разбора вещей "в одном доме на юго-западе" страны, рассказал распорядитель торгов Жером де Колондж. По его словам, семья, нашедшая изображения, не смогла определить авторство работ и обратилась за помощью экспертов.

Исследование показало, что автором всех 28 рисунков был Бенджамен Цикс, который сопровождал дипломата Доминика Вивана Денона во время важных военных и дипломатических событий. Так, среди них можно найти сцену из битвы при Росбахе и при Прейсиш-Эйлау, вывоз скульптур из музея Касселя (Пруссия) в Париж, а также встречу императоров Франции и России Наполеона и Александра I на плоту в водах реки Неман (1807). В ходе этой встречи был подписан Тильзитский мир, ознаменовавший завершение Войны 4-й коалиции 1806-1807 годов, в которой Россия сражалась на стороне Пруссии и Великобритании.

Работы Цикса послужили основой для творчества многих художников того времени, которые не путешествовали. Как отмечает аукционный дом Primardeco, где состоялись торги, среди немногих военных художников наполеоновской эпохи его творчество отличалось высоким качеством исполнения.