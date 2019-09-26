Театр Армена Джигарханяна представит первую премьеру сезона "Тетка Чарли"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна представит в пятницу спектакль "Тетка Чарли" Юрия Клепикова по пьесе английского драматурга Брендона Томаса. В знаменитой кинокомедии "Здравствуйте, я ваша тетя!", снятой по этой пьесе, Джигарханян исполнил одну из ролей.

"Наша версия абсолютно не совпадает с фильмом, при всем моем восхищении им. Но мы рискнули сделать историю панков 1960-х годов, нам интересен такой путь. В этой истории мне интересна авантюра, удовольствие достигается за счет риска, мне кажется она по духу близка движению панков, тому вызову, который они предложили: хаос, свобода", - рассказал ТАСС Клепиков.

Режиссер поделился, что во время работы над постановкой консультировался с Джигарханяном. По сюжету двое студентов Оксфорда Джек и Чарли представили своего друга Бабса, переодетого в женское платье, в качестве тетки-миллионерши Чарли, чтобы устроить свидание со своими возлюбленными. В постановке задействованы Алексей Лапшин, Дмитрий Володин, Михаил Железнов, Лана Крымова, Светлана Макарова, Анастасия Смоктуновская и другие артисты.

Исполнитель роли переодевающегося друга - Железнов - также сделал оригинальный перевод пьесы, положенный в основу постановки. "Пьеса была написана в 1892 году, в 1894 году она была переведена на русский с немецкого, а не с оригинального английского. Изучая пьесу, мы обнаружили, что она сильно расходится с оригинальной. Мы искали другой перевод, но не нашли и решили перевести пьесу с нуля, я этим занимался", - поделился с ТАСС Железнов.

Актер признался, что не ориентировался на воплощение своего героя в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", так как у них разная фактура. "Я придумывал своего Бабса. Он мне близок, он веселый, жизнерадостный, романтичный", - отметил он.

В спектакле необычное художественное решение сценографии. Артисты, представляющие героев пьесы XIX века, сочетают яркие парики, косухи, клетчатые штаны и пиджаки с эмблемой университета, а действие происходит в декорациях, напоминающих цирковой манеж.