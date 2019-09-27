РБК: "Национальная медиа группа" профинансирует создание мультсериала о зверях в космосе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Национальная медиа группа" (НМГ) впервые станет инвестором анимационного проекта, профинансировав создание мультсериала "Лекс и Плу". Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на представителя "НМГ Студии".

Анимационный сериал заказал телеканал СТС у компании "Метрафильмс", 25% которой принадлежит "НМГ Студии". Генеральный продюсер "Метрафильмс" Артем Васильев подтвердил РБК факт сотрудничества, уточнив, что его компания в работе над новым мультсериалом будет отвечать за создание контента, в то время как "НМГ Студия" полностью оплатит производство, а также займется продажей прав на показ за границей и лицензий производителям товаров. Размер инвестиций в проект представители компаний не раскрыли.

Отмечается, что мультсериал расскажет о приключениях лиса и енота - двух друзей, которые работают таксистами в космосе. Первый сезон будет состоять из 26 серий по 11 минут каждая, все будут выполнены в 2D-анимации. По подсчетам РБК, первый сезон мультсериала может обойтись "НМГ Студии" в 89-94,5 млн рублей.

НМГ - крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов "АБ Россия", Алексея Мордашова, "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз". В ее состав входят Первый канал, "Рен-ТВ", Пятый канал и "78", газеты "Известия", "Спорт-Экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru.