Хайнань представил уникальную коллекцию чанцзянского нефрита

Экспозиция состояла из 11-ти драгоценностей и камней нефрита, алойного дерева, сотканной вручную красочной одежды хайнаньской народности ли и других предметов. Выставка приурочена к празднованию 70-летия основания КНР и стала своеобразной премьерой уезда Чанцзян на высочайшем государственном уровне.

Как отметили организаторы экспозиции, чанцзянский нефрит обладает уникальными качествами лучших сортов этого камня - насыщенной цветовой гаммой, ярко выраженным блеском, а также высокой прочностью, которая делает украшения из него крайне долговечными. Именно за это чанцзянский нефрит называют визитной карточкой острова Хайнань, а также "ярким лучом Жемчужины Южно-Китайского моря". Эта коллекция украшений была создана руками лучших мастеров прикладных искусств и ювелиров, которые неоднократно получали призовые места на национальных конкурсах.

Чанцзян-Лиский автономный уезд обладает богатыми ресурсами: к настоящему времени там обнаружено 26 видов полезных ископаемых, среди которых уникальные прибрежные камни и стеатиты. Твердость чанцзянского нефрита составляет от 6 до 6,5 баллов по шкале Мооса, что сравнимо с характеристиками драгоценных камней. Их цветовая гамма также очень богата, распространены желтые и белые камни, однако наиболее популярным является красный нефрит.

Как отмечают власти провинции Хайнань, природные богатства Чанцзян-Лиского автономного уезда учитываются при развитии региона. Правительство провинции планирует зарегистрировать бренд чанцзянского нефрита и создать ремесленные центры по обработке этого камня. Кроме того, власти намерены содействовать популяризации чанцзянского нефрита на китайском и международном рынках, для этого коллекции камней будут принимать участие в национальных и зарубежных выставках и конкурсах.