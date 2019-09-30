В Пушкинском музее 1 октября откроется выставка-импровизация "Восточный джаз"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выставка "Восточный джаз / East West Jazz" пройдет в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) с 1 октября по 15 ноября. Это выставка-импровизация, которая станет "баттлом" между среднеазиатскими тканями и абстрактным искусством, рассказала в понедельник на пресс-показе директор музея Марина Лошак.

"Это еще одна наша попытка осуществить давний "баттл" между потрясающими среднеазиатскими тканями и абстрактным искусством ХХ века. Когда мы думали о том, как устроить эту выставку, мы шли по пути импровизации, поэтому слово "джаз" имеет отношение еще и к этому. Мы объединили в этой выставке совершенно выдающиеся образцы среднеазиатских тканей с абстрактными рисунками и абстрактное искусство ХХ века", - сказала Лошак.

Выставка "Восточный джаз / East West Jazz" развернется на главной выставочной оси главного здания музея. Зрители увидят более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания коллекционера Александра Клячина и более двух десятков полотен послевоенной абстрактной живописи, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром. Помимо произведений из коллекций Клячина и Гандюра, в экспозиции будут представлены 14 редко экспонируемых листов графической серии Анри Матисса "Джаз", созданной художником в 1947 году, четыре произведения Василия Кандинского из собрания ГМИИ им. Пушкина.

Гости музея увидят также 14 лучших образцов абстрактного искусства, в том числе работы Александра Колдера, Лучо Фонтаны, Джоан Митчелл, Даниеля Бюрена и Сержа Полякова, которые предоставят на выставку Центр Помпиду, Музей современного искусства, Центр промышленного дизайна и частные французские коллекционеры.

По словам, Лошак внутри проекта очень много тем, он многослойный. "Он рассказывает и о коллекционировании тканей, и о том, как много было потрясающих коллекций в России, которых не существуют, к сожалению, сейчас. С другой стороны, мы пытаемся рассказать об абстрактном искусстве и свободном видении художников в ХХ веке", - добавила директор музея.

ГМИИ им. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. В его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX-XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.