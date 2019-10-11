Больше Гилеада! "Заветы" Маргарет Этвуд как идеальный сиквел "Рассказа служанки"

Роман-антиутопия Маргарет Этвуд "Заветы" попал в шорт-лист Букеровской премии, даже не успев выйти на прилавки магазинов. А когда книга все же поступила в продажу в начале сентября, на ее обложке (по ошибке?) оказался стикер "Победитель The Booker Prize 2019", хотя лауреат премии будет объявлен только 14 октября. Если этих намеков недостаточно, скажем открыто: "Заветы" — одно из самых важных и захватывающих литературных произведений 2019 года, мастрид для фанатов сериала и оригинального романа "Рассказ служанки". О чем эта книга? Nolite te bastardes carborundorum — "не дай ублюдкам тебя доконать". Эта фраза — одновременно девиз "Рассказа служанки" и жестокая насмешка над его главной героиней Оффред. Она всей душой хочет бороться, выбраться из клетки, но не может. Ведь в антиутопичном мире, придуманном Этвуд, женщины абсолютно бессильны против своих угнетателей — каждая попытка оказать сопротивление репрессивному режиму оборачивается его сокрушительным контрударом. И даже после падения Гилеада история сотрет настоящее имя Оффред, ее судьба останется неизвестной.

"Заветы", написанные спустя 30 с лишним лет после "Рассказа служанки", — совсем иная, неожиданно оптимистичная история о сестринстве, борьбе против тирании, короче говоря, о girl power. Так просто "доконать" новых героинь уже не получится. "Ублюдки" будут наказаны — неважно, что это произойдет где-то за пределами романа. Хотя с первого взгляда ничего подобного книга не предвещает. Действие "Заветов" начинается спустя 17 лет после событий "Рассказа служанки". Гилеад — появившийся на месте Штатов тоталитарный теократический режим, где женщины лишены каких-либо прав и предназначены только для деторождения, — все еще далек от своего неминуемого конца. Всем заправляют мужчины-командоры, а служанки продолжают выполнять роль их секс-рабынь. Однако здесь речь не идет ни о первых, ни о вторых — мужчин в романе можно сосчитать по пальцам (по большей части извращенцы и садисты), а служанки упоминаются только мельком. Вместо этого мы увидим ту сторону Гилеада, которую прежде не показывала ни Этвуд, ни сериал. "Заветы" написаны от лица одновременно трех героинь. Вы уже знакомы с одной из них Могут ли женщины иметь хоть какую-то власть в столь жесткой патриархальной системе? Да, если это власть над другими женщинами. Поэтому одной из трех протагонисток романа становится тетя Лидия, главный антигерой "Рассказа служанки" и топовая надзирательница, которая в "Заветах" приобретает такой высокий статус, что удостаивается прижизненного памятника. Маленьких детей Гилеада пугают присказками: "Если будешь себя плохо вести, тетя Лидия придет за тобой". В отличие от остальных женщин тети имеют право читать и писать. Таким образом, в распоряжении Лидии оказываются, например, "Джейн Эйр", "Жизни девочек и женщин" и "Анна Каренина" (это такое "чеховское ружье" в исполнении Этвуд). А также личные дела жителей Гилеада.

Описание Кадр из сериала "Рассказ служанки" © Videomore

Лидия — паучиха, которая буквально плетет сеть из микрокамер и подслушивающих устройств, чтобы быть в курсе всех интриг и секретов. Она чувствует, что скоро умрет, и готовит "список тех, кого заберет с собой". Вопрос в том, кто попал в список — шпионы и враги Гилеада или, наоборот, его руководители, о коррупции и лицемерии которых Лидия прекрасно осведомлена. Параллельно нас знакомят с Агнес — молодой дочерью одного из командоров (зрители сериала вспомнят, что такое же имя получил отлученный ребенок Оффред в новой семье, но это, естественно, не более чем совпадение). Она не помнит жизни до Гилеада и твердо убеждена, что у женщин "маленькие мозги, неспособные думать большие мысли", а учить их читать так же бессмысленно, "как учить кошку вязать крючком". Агнес верит, что мужчины занимаются "слишком важными делами, чтобы в них вмешивались женщины". Но хочет иметь хоть какое-то влияние на них — для этого она лепит из теста маленьких человечков и выпекает их в печи: "Казалось, что у меня есть секретная власть над ними". Наконец, третья героиня — Дейзи, канадский тинейджер с мутным прошлым, которая преисполнена подросткового гнева по поводу нарушений прав человека в Гилеаде и ходит на митинги, символом которых становится "малышка Николь" — еще один ребенок Оффред, которого, как известно опять же по сериалу, удалось вывезти из Гилеада и спрятать где-то в Канаде. Не будем спойлерить в открытую, но догадаться, кто есть кто в этой истории, достаточно просто. Этвуд делает то, что не удалось сделать сериалу Оригинальное название романа Testaments содержит, к сожалению, непереводимую на русский язык игру слов — это одновременно "заветы", написанные от руки тетей Лидией, и "свидетельства", то есть показания, которые под запись дают молодые героини. Здесь Этвут возвращается к любимому приему, который она использовала в "Рассказе служанки", — стилизация текста под некие архивные документы, найденные учеными спустя столетия после падения Гилеада. Если в "Рассказе" мы слышим только внутренний монолог Оффред, то в "Заветах" это уже трио в лице Лидии, Агнес и Дейзи, чьи пути, конечно же, в какой-то момент сойдутся в одной точке. Этого трехглавого "Змея Горыныча" можно критиковать лишь за то, что молодые персонажи получились у Этвуд намного менее фактурными по сравнению с тетей Лидией. Ее мотивы и предыстория в "Заветах" вызывают понимание и даже сочувствие, и мы уже готовы простить ей убийства и издевательства над служанками (в телевизионной версии тетя Лидия становится тетей Лидией, потому что ее однажды отверг мужчина — довольно топорное раскрытие для такого комплексного героя). В общем, под конец "Заветов" вы полюбите тетю Лидию так же, как свою бывшую злую училку после последнего звонка.