Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

В 2019 году на награду также претендовал Салман Рушди, ранее уже становившийся лауреатом премии

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Маргарет Этвуд с книгой "Заветы" и Бернардин Эваристо с романом "Девушка, женщина, все остальное" разделили Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2019 год.

На эту тему
Больше Гилеада! "Заветы" Маргарет Этвуд как идеальный сиквел "Рассказа служанки"

О необычном решении наградить сразу двух писательниц, включенных в "короткий список" претендентов на премию, было объявлено в понедельник вечером в ходе торжественной церемонии присуждения премии в Лондоне.

В этом году на награду также претендовал Салман Рушди, ранее уже становившийся лауреатом Букеровской премии.

Денежная составляющая премии равна £50 тыс. ($63 тыс. по текущему курсу).

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Юрий Куклачев отметит 70-летний юбилей бенефисом на манеже Большого Московского цирка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС