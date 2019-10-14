Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Маргарет Этвуд с книгой "Заветы" и Бернардин Эваристо с романом "Девушка, женщина, все остальное" разделили Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2019 год.

О необычном решении наградить сразу двух писательниц, включенных в "короткий список" претендентов на премию, было объявлено в понедельник вечером в ходе торжественной церемонии присуждения премии в Лондоне.

В этом году на награду также претендовал Салман Рушди, ранее уже становившийся лауреатом Букеровской премии.

Денежная составляющая премии равна £50 тыс. ($63 тыс. по текущему курсу).