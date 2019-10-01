Фонд кино поддержит в прокате шесть российских фильмов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Фонд кино окажет финансовую поддержку в кинопрокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года шести российским картинам. Об этом во вторник сообщили на сайте фонда.

"Фонд кино подвел итоги отбора национальных фильмов, претендующих на получение финансовой поддержки в прокате в третьем и четвертом кварталах 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, советом к финансированию на возвратной основе утверждены следующие кинопроекты: "Холоп", "Иван Царевич и Серый Волк 4", "Урфин Джюс возвращается", "Тайна печати дракона", "Герой" и "Кома".