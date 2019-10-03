Балет Мариинского театра открывает месячный гастрольный тур по США

ВАШИНГТОН, 3 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Балетная труппа Мариинского театра начинает на этой неделе длительный гастрольный тур в Соединенных Штатах. Российские артисты выступят в его рамках в общей сложности на пяти сценических площадках как на востоке, так и на западе США. Планируется, что нынешние зарубежные гастроли прославленного коллектива будут продолжаться месяц и один день.

Как сообщил в беседе с ТАСС и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев, петербуржцы откроют турне в неполном составе выступлениями 5 и 6 октября в Нью-Йорке.

"Начинаем мы наш тур с маленькой группы, скажем так. Мы прилетаем в Нью-Йорк на фестиваль Fall for Dance. Там в течение примерно двух недель (с 1 по 13 октября - прим. ТАСС) разные компании будут представлять современные работы", - рассказал наставник всемирно известной труппы.

"И мы представляем там мини-балет Александра Сергеева, солиста нашей труппы и молодого хореографа, который сделал этот спектакль в прошлом сезоне, в апреле, в мастерской молодых хореографов. Балет называется "Не вовремя". Он поставлен на шесть человек, на три пары, а также играющего на сцене пианиста, 15-минутный балет. С этого балета мы начинаем свое американское турне", - уточнил Фатеев.

Из города на Гудзоне балет Мариинского театра переберется в Вашингтон, где даст восемнадцатые по счету гастроли на сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Эти выступления начнутся 8 октября.

"Мы прибываем в Вашингтон, приезжает остальная часть труппы, и <...> мы показываем балет "Пахита" в авторской редакции Юрия Смекалова с восстановлением оригинального хореографического текста Мариуса Петипа, которое осуществил Юрий Петрович Бурлака - достаточно известный реставратор наследия Петипа", - поведал Фатеев.

В Кеннеди-центре зрители увидят семь спектаклей. "Приятно то, что наряду с такими мастерами, как Виктория Терешкина, Тимур Аскеров, которые откроют гастроли, у нас танцует <...> 18-летняя Мария Хорева, выступавшая [на предыдущих гастролях Мариинского] в Кеннеди-центре в апреле в "Корсаре" <...>. А сейчас она исполнит балет "Пахита". Примечательно, что это был ее первый многоактный спектакль в Мариинском театре - в прошлом октябре", - отметил заслуженный артист России. Согласно изложенной им информации, Хорева будет танцевать с Константином Зверевым. Третий состав - это "молодая талантливая балерина Надежда Батоева и уже известный британский танцовщик Ксандер Париш, который 10 лет выступает в Мариинском театре", добавил Фатеев.

Кроме того, продолжал он, "молодые солистки, которые пришли в театр только в прошлом году из Академии Вагановой, Настя Нуйкина, Дарья Ионова, Мария Буланова примут участие в сольных партиях в этом балете". "Очень приятно, что [в Кеннеди-центре на этот раз] будет представлено много молодых артистов. И наша юная японская балерина Мей Нагахиса тоже будет танцевать на этих гастролях", - подчеркнул и. о. заведующего труппой.

К Тихому океану

Из федерального округа Колумбия артисты Мариинского вылетят в штат Калифорния. Их ждут Коста-Меса, Лос-Анджелес и Беркли, расположенный в окрестностях Сан-Франциско.

В Коста-Месе 16-20 октября россияне показывают "Баядерку". "Там к нам присоединяются другие солисты, которые выступят в заглавных партиях: Алина Сомова, Владимир Шкляров, Екатерина Кондаурова, Андрей Ермаков, Кимин Ким. Приятно и то, что молодые солистки Мариинского театра Маша Хорева, Настя Нуйкина выступят в заглавных партиях в "Баядерке", - сказал Фатеев.

Затем артисты будут танцевать в Лос-Анджелесе "Драгоценности" Баланчина и "Баядерку" в Беркли.

"Вот такой большой тур. Ровно месяц и один день мы на Североамериканском континенте", - констатировал Фатеев.

Сотрудничество с американскими коллегами

Он напомнил, что в прошлом году артисты Мариинского выступили на фестивале балетного искусства Джорджа Баланчина по инициативе нью-йоркского Сити-центра. "Мы участвовали в пяти программах. Танцевали "Аполлона" Баланчина и Pas de deux Чайковского", - пояснил артист.

"И в текущем году тоже достаточно широкий спектр компаний с современными работами представлен на фестивале [Fall for Dance]. Им в принципе очень понравилось сотрудничество с нами на фестивале Баланчина, и поэтому было предложение представить сейчас какую-либо новую работу", - сказал балетмейстер.

По его словам, опус "Не вовремя" являлся хореографическим дебютом Сергеева. "Но я посчитал, что этот дебют очень удачный и очень успешный с художественной точки зрения, с точки зрения талантливости постановки, и я выдвинул эту работу на то, чтобы показать ее в Сити-центре. А Сити-центр, познакомившись с нею, согласился со мной и с удовольствием принял эту работу в программу фестиваля", - отметил Фатеев.

Комментируя взаимодействие Мариинского с Кеннеди-центром, артист выразил практически полную уверенность в том, что оно будет продолжаться в виде ежегодных гастролей.

"Да, мы сотрудничаем уже много лет именно в таком формате. Мы заранее обсуждаем даты наших последующих приездов в Вашингтон. Есть планы уже на дальнейшие приезды, сейчас начнем выбирать программы, которые покажем в будущем, я уже делал свои предложения Кеннеди-центру [на этот счет]. В принципе у нас очень добрые отношения с руководством Кеннеди-центра, с руководством его танцевальных программ. Естественно, имеется понимание, что Мариинский театр всегда является украшением афиши сезона и неизменно пользуется огромной популярность и огромным зрительским успехом", - подытожил Фатеев.