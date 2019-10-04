Балетная труппа Мариинского театра отправилась на гастроли в США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Балет Мариинского театра отправился в пятницу в США на гастроли, которые продлятся месяц и пройдут в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе театра.

"Это будет один из самых продолжительных туров сезона, который начнется 5 октября и завершится 3 ноября. Спектакли пройдут на сцене Нью-Йоркского Сити-Центра, в Кеннеди-центре (Вашингтон), Центре исполнительских искусств Сегерстрома (Коста-Мeса), Лос-Анджелесском музыкальном центре и в Зеллербах-холле в Беркли", - рассказали в пресс-службе.

Вопреки традиции гастроли откроются 5 и 6 октября не с классики, а двумя показами дебютного балета солиста Мариинского театра Александра Сергеева "Не вовремя" на музыку Эйтора Вила-Лобоса на фестивале современного танца "Fall for Dance" в Нью-Йорке.

С 8 по 13 октября пройдут ежегодные, уже восемнадцатые гастроли балетной труппы Мариинского в Вашингтоне. В программе - американская премьера балета "Пахита" в хореографии Юрия Смекалова (реконструкция и постановка хореографии Мариуса Петипа (Grand Pas третьего акта - Юрий Бурлака). За шесть дней зрителям будет представлено семь спектаклей. "В Кеннеди-центре будет представлено много молодых артистов, в том числе [выступят] молодые солистки, которые только в прошлом году пришли в театр из Академии русского балета имени Вагановой" - отметил и. о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев. Гастрольные спектакли балетной труппы Мариинского театра пройдут в сопровождении оркестра Оперного театра Кеннеди-центра под управлением Гавриэля Гейне.

В Коста-Мeсе к гастролям присоединится Симфонический оркестр Мариинского театра. С 16 по 20 октября артисты представят шесть показов балета "Баядерка". В главных партиях выйдут ведущие солисты труппы - Екатерина Кондаурова, Алина Сомова, Мария Хорева, Надежда Батоева, Тимур Аскеров, Андрей Ермаков, Кимин Ким, Владимир Шкляров.

Затем в Лос-Анджелесском музыкальном центре 24-27 октября будет показан знаменитый балет Джорджа Баланчина "Драгоценности". А завершится американская серия показов балетом "Баядерка" в Зеллербах-холле Беркли (30 октября - 3 ноября) с ведущими солистами в главных партиях.